Fatalna pomyłka przed pogrzebem. Rodzina przeżyła szok

W tragicznym wypadku w Chodlu zginęły trzy osoby. Na drodze wojewódzkiej nr 747 zderzyły się opel i bmw. W kraksie zginęły kobiety, jadące jako pasażerki na tylnych siedzeniach opla. Kierowcy obu pojazdów przeżyli wypadek.

Prok. Magdalena Naczas z Prokuratury Okręgowej w Lublinie powiedziała PAP, że w trakcie poniedziałkowej ceremonii pogrzebowej, przed udaniem się do kościoła, członkowie rodziny zakwestionowali, że w trumnie znajduje się ich krewna.

Szok przed pogrzebem. Zamieniono ciała ofiar wypadku

- Rodzina miała wątpliwości co do tożsamości osoby i w dniu pochówku zakwestionowała, że to jest członek rodziny – mówiła prokurator. Jak dodała Naczas, wcześniej bliscy rozpoznali zwłoki 75-latki i nie kwestionowali jej tożsamości.

W sobotę 19 sierpnia w kościele parafialnym w Poniatowej pochowano 72-latkę. Na etapie odbioru ciała i organizacji pochówku – przekazała prok. Naczas – rodzina nie miała wątpliwości co do tożsamości osoby.

Prokurator potwierdziła, że doszło do zamiany ciał dwóch kobiet. - Osoba, która została pochowana w sobotę, to miała być ta pani, której pochówek miał być organizowany w poniedziałek – powiedziała prokurator. - Ponownie przesłuchano świadków, okazano im zdjęcia i zwłoki, które są w dyspozycji zakładu pogrzebowego. Sprawa na tym etapie została wyjaśniona – mówiła Naczas. Dodała, że doszło do "nieprawidłowości związanych z organizacją pochówku".

Zakład pogrzebowy: Wszystko zostało wykonane należycie

- Faktycznie doszło do pomyłki przy wydaniu tych ciał rodzinie – powiedziała prokurator. - Nikt w tej sprawie nie złożył zawiadomienia o przestępstwie. Na ten moment ciężko powiedzieć, czy doszło do jakiegoś przestępstwa, bo ani nie doszło do znieważenia, ani zbezczeszczenia ciał – dodała.

Właściciel zakładu pogrzebowego Grzegorz Goliszek wyjaśnił PAP, że jego firma nie ponosi odpowiedzialności za pomyłkę. - Ciała osób zostały nam przekazane z nazwiskami. Nie mieliśmy możliwości weryfikacji poprawności tych informacji – stwierdził. - Z naszej strony wszystko zostało wykonane należycie - zastrzegł.

14 sierpnia na obwodnicy Chodla (pow. opolski) 77-letni kierowca opla astry wyjechał z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo na kierującym bmw. W wyniku wypadku trzy pasażerki z opla, siedzące na tylnej kanapie, poniosły śmierć na miejscu. Kierowca opla trafił do szpitala. 23-letni kierowca bmw był trzeźwy. Ciała ofiar poddano sekcji, śledztwo ws. wypadku prowadzi prokuratura.

Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk wspomniał w pożegnaniu, że ofiary były mieszkankami jego miasta, zaangażowanymi w Poniatowski Klub Seniora czy lokalne zespoły wokalne.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Nowak