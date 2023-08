Do tragicznego wypadku w Krakowie doszło 15 lipca. Późną nocą rozpędzone renault wpadło w poślizg przed mostem Dębnickim i rozbiło się na pobliskim murku. Zginęły cztery osoby w wieku 20-24 lata. Auto prowadził Patryk P., syn celebrytki Sylwii Peretti z "Królowych Życia".

Wypadek w Krakowie. Służby ustaliły kluczowego świadka

Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia, wynika, że policji udało się ustalić tożsamość głównego świadka wypadku - pieszego, którego widać na słynnym nagraniu z monitoringu. Omal nie został potrącony przez samochód prowadzony przez Patryka P. Jest on obcokrajowcem.

By świadek mógł zostać przesłuchany, śledczy muszą zwrócić się z wnioskiem międzynarodową pomoc prawną do kraju, z którego pochodzi. - Policja zidentyfikowała tę osobę i ustaliła jego miejsce zamieszkania. Z uwagi na fakt, że jest to obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, musimy sporządzić wniosek o międzynarodową pomoc prawną - wyjaśniał Onetowi szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Rafał Babiński.

Portal Rmf24.pl podał natomiast, że "mężczyzną, który znajdował się na jezdni chwilę przed wypadkiem, jest obywatel Wielkiej Brytanii, mieszkaniec Birmingham. W lipcu przyjechał on do Polski jako turysta najprawdopodobniej na kilka dni" – czytamy.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Rmf24.pl/Polskie Radio/Onet.pl