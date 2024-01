Frekwencja na “ Proteście Wolnych Polaków”, który rozpoczął się o godz. 16 przed Sejmem, według organizatorów wyniosła 300 tys. osób. Natomiast rzecznik PiS Rafał Bochenek, przemawiając do demonstrantów, stwierdził, że w proteście uczestniczy 200 tys. ludzi.

“Protest Wolnych Polaków" przed Sejmem. Organizatorzy podali szacunki dot. frekwencji

Wcześniej warszawski ratusz podał, że w proteście może wziąć udział ponad 50 tys. osób. Taką liczbę zgłosili organizatorzy w Kancelarii Sejmu. Wieczorem swoje szacunki powinna podać również policja.

Do Warszawy przyjechały osoby z całej Polski. Teren Sejmu oddzielony jest od manifestacji barierkami i szczelnym kordonem policji.

Marszałek Szymon Hołownia wytłumaczył, że o postawienie barierek przed Sejmem poprosiła policja. - Zgodziłem się, by w związku z zaplanowanym na czwartek protestem przed Sejmem zostały postawione barierki. Poprosiła o to policja, która dała do zrozumienia, że to kwestia bezpieczeństwa - powiedział w czwartek Hołownia. - Jutro do 5 rano ma ich nie być - zaznaczył marszałek Sejmu.

Źródło: Radio ZET