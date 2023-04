Dramat przy torach. Pociąg zatrzymany, załoga w niezwykłej akcji ratunkowej

Niezwykła akcja ratunkowa rozgrywała się w poniedziałek 3 kwietnia na linii regionalnych pociągów. Skład jadący w stronę Gdańska Wrzeszcza został nagle zatrzymany przez maszynistę. Zauważył on w pobliskim rowie leżącego mężczyznę.

O dramatycznej interwencji maszynisty i kierownika pociągu poinformował we wtorek rzecznik Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Tomasz Konopacki. - Załoga pociągu Polregio jadącego w kierunku Gdańska Wrzeszcza na wysokości ogródków działkowych na Matarni zauważyła leżącego w rowie melioracyjnym mężczyznę. Maszynista zatrzymał skład (oczywiście informując o tym dyżurnego ruchu PKM), a kierownik pociągu wyszedł na zewnątrz, by udzielić mężczyźnie pierwszej pomocy i okryć go folią termiczną - podał Konopacki.

Gdańsk. Nagłe zatrzymanie pociągu. Niezwykła akcja ratunkowa

Powiadomiono służby, dzwoniąc na alarmowy numer 112, z podaniem dokładnej lokalizacji zdarzenia. Wkrótce na miejscu pojawiło się pogotowie ratunkowe, które - z pomocą również przybyłych policjantów i strażaków - zabrało mężczyznę do karetki. Oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska przekazała, że 67-letni mężczyzna potknął się, sturlał ze skarpy i uderzył głową w drewniany element. - Rannego przewieziono do szpitala na badania – stwierdziła policjantka.

Do niezwykłej interwencji mogłoby nie dojść, gdyby nie czujność i ludzki odruch maszynisty, który zatrzymał pociąg. - Słowa uznania należą się przede wszystkim załodze pociągu Polregio, za wrażliwość i wzorową reakcję w tej sytuacji - napisał w mediach społecznościowych przedstawiciel PKM. Z powodu tego zdarzenia w poniedziałek dwa popołudniowe pociągi w kierunku Wrzeszcza miały około półgodzinne opóźnienie.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Mirowicz/Pomorska Kolej Metropolitalna - Facebook