Startujący śmigłowiec Black Hawk zerwał linię energetyczną podczas pikniku wojskowego zorganizowanego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą w województwie mazowieckim. Do groźnego incydentu doszło w niedzielę 20 sierpnia.

"Zgodnie z procedurami powiadomione zostały odpowiednie organy, w tym prokuratura oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego" – przekazała w poniedziałkowym komunikacie Komenda Główna Policji. "Na miejscu zostały przeprowadzone również niezbędne czynności procesowe, a zgromadzone materiały niezwłocznie zostaną przekazane do prokuratury" – zapowiedziała KGP.

Jarosław Muchowski, wójt gminy Sońsk, powiedział w rozmowie z reporterem TVN24, że na szczęście linia nie była pod napięciem. – Była to uziemiająca linia. Całe szczęście nie doszło do większej tragedii, do większych zniszczeń. Jedyną szkodą jest zarysowana maska samochodu osobowego – przekazał.

Incydent z Black Hawkiem. Siedem pytań do premiera

Z "pilną interwencją" do premiera Morawieckiego w związku z zerwaniem linii energetycznej wystąpił senator KO Krzysztof Brejza. "Lans wyborczy polityków PiS za wszelką cenę - z narażaniem życia Polaków" – napisał na Twitterze.

Polityk zadał szefowi rządu siedem pytań: