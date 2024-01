Ile zebrał WOŚP 2024? Podano kwotę, którą wpłynie na konto orkiestry

32. finał WOŚP zakończył się ok. 23:30 w niedzielę. Licznik, który jest udostępniony na stronie orkiestry, pokazuje kwotę 175 426 813 zł. - To są dopiero pieniądze, które będą liczone. Graliśmy na całym świecie, graliśmy w całej Polsce. To był naprawdę niesamowity dzień - mówił Jerzy Owsiak ze sceny WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego. Do zebranej kwoty zostaną jeszcze doliczone wpływy ze zbiórek i aukcji.

W zeszłym roku podsumowanie finansowe całej orkiestry odbyło się pod koniec marca - wówczas Owsiak ogłosił, że zbiórka była rekordowa.

Celem zbiórki podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych.

Ile zebrał WOŚP w 2024 roku i poprzednich latach?

Łącznie, w ciągu 31 Finałów WOŚP zebrano blisko 2 miliardy złotych, za które zakupiono 71,5 tys. urządzeń. Ostatnią zbiórkę - w styczniu 2023 roku - dedykowano walce z sepsą. Dzięki zaangażowaniu sztabów i sympatyków w 2023 r. udało się zebrać 243 259 387,25 zł.

W tym roku i poprzednich latach podczas zbiórki zebrano:

2024 - 175 426 813 PLN, kwota będzie aktualizowana

2023 - 243 259 387,25 PLN

2022 - 224 376 706 PLN

2021 - 210 813 830 PLN

2020 - 186 133 611 PLN

2019 - 175 938 717 PLN + puszka Pawła Adamowicza 15 990 016 PLN

2018 - 126 373 804 PLN

2017 - 105 570 801 PLN

WOŚP 2024: ile zebrano? Ilu wolontariuszy pomagało w zbiórkach?

W sumie w tegorocznym Finale brało udział 120 tys. wolontariuszy, a w internecie odbywało się kilkaset aukcji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 'grała' w niedzielę również za granicą, m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Czechach, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie oraz na krańcach świata – w pobliżu biegunów południowego i północnego.

Rekordowe kwoty zebrano m.in. za motocykl żużlowego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, wystawiony w aukcji na Allegro, który został sprzedany za 116 100 zł. Kwota zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do 68 tys. złotych doszła wylicytowana cena za czerwoną sukienkę, w którą ubrana była Iga Świątek podczas ceremonii prezentacji uczestniczek ubiegłorocznego turnieju WTA Finals. Aukcja potrwa do 7 lutego.

Nie przegap

Źródło: Radio ZET/WOŚP/PAP/PAB