WOŚP znów gra dla wszystkich: dla dzieci i dorosłych, bo cel 32. finału to „płuca po pandemii”. Ten wyjątkowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy relacjonujemy na żywo. Sprawdzamy, jaka jest aktualna kwota, co można licytować i jak blisko jest kolejny rekord. Radio ZET również gra z WOŚP! Na licytację przekazaliśmy Złote Serduszko o numerze 34 i uruchomiliśmy radiową e-skarbonkę. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!