28 stycznia 2024 roku odbył się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Według wstępnych wyliczeń zebrano podczas niego 175 426 813 złotych. „Dziękujemy, brakuje nam słów” – napisała Fundacja WOŚP na Instagramie. Tegoroczna zbiórka ma wesprzeć pacjentów z problemami płuc po pandemii COVID-19.

Na stronie internetowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można znaleźć też informację, ile wynosi suma zebrana przez 31 lat (z wyłączeniem finału 2024) i ile sprzętu medycznego nabyto dzięki wpłatom.

Ile zebrał WOŚP przez 31 lat? Mowa o miliardach złotych

WOŚP, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z na czele z Jerzym Owsiakiem, od lat organizuje wiele pomocowych zbiórek pieniędzy, w których chętnie uczestniczy wielu Polaków. Obywatele naszego kraju co roku wykazują się wyjątkową hojnością, co ma przełożenie na wysoką kwotę ogólną. Szczególnie imponująca jest suma z organizacji wszystkich finałów w ciągu 31 lat (deklarowana kwota z 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nadal jest przeliczana w momencie pisania tekstu – przyp. red.).

Na stronie internetowej Fundacji WOŚP można znaleźć informację: „W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych i kupiła 71,5 tysiąca urządzeń”. Na przestrzeni lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wsparła dzięki temu m.in. ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi, wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci, laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę głowy, okulistykę dziecięcą czy pacjentów z sepsą.

32. finał WOŚP. Jak przebiegł?

Deklarowana kwota na koniec finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyniosła 175 426 813 złotych. Podczas wydarzenia doszło do kilku zapadających w pamięć sytuacji: znany youtuber Budda przebrany za starszego mężczyznę wrzucił do puszki 100 tysięcy złotych, do gry z WOŚP powróciły służby mundurowe, a finał po 8 latach pojawił się na antenie Telewizji Polskiej.

