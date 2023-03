Służby inwigilowały prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego szpiegowskim oprogramowaniem Pegasus - podała w piątek Gazeta Wyborcza. Sprecyzowano, że polityk był na celowniku służb w czasie, gdy przygotowywał kampanię opozycji do Senatu w latach 2018-19. - To naruszenie prywatności i godności człowieka. Na pewno tego tak nie zostawię - powiedział Karnowski. Wydał też oświadczenie: "To nie pierwszy raz, kiedy PiS ubeckimi metodami stara się zniszczyć mnie jako przeciwnika politycznego" - napisał.