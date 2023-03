To zaniedbano po śmierci Jana Pawła II? Ksiądz o roli Dziwisza. "Zablokował"

Nie milkną echa reportażu Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3”, który 6 marca wyemitowano w TVN24. Mowa tam o działaniach Karola Wojtyły z czasów, gdy był jeszcze metropolitą krakowskim.

Z dokumentów oraz opowieści świadków, do których dotarł dziennikarz, wynika, że późniejszy papież Jan Paweł II miał wiedzieć o przypadkach pedofilii w polskim Kościele, a część z nich również tuszować.

O komentarz do filmu poproszony został ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że "tego typu programy to efekt grzechu zaniechania, którego dokonał polski Kościół tuż po śmierci Jana Pawła II".

- Rozumiem, że taka dyskusja była niemożliwa za jego życia. Ale tuż po jego śmierci powstał IPN, pojawiły się liczne dokumentacje dawnej Służby Bezpieczeństwa. Potem byliśmy jednak świadkami rzeczy, które świadczyły o tym, że Episkopat kompletnie sobie z tą sprawą nie poradził - stwierdził duchowny.

Przypomniał również, że w latach 2005-07 działała komisja "Pamięć i troska", która zajmowała się m.in. badaniem dokumentów służb PRL tworzonych na temat księży. Według ks. Isakowicza-Zaleskiego prace jednostki, która funkcjonowała pod egidą Konferencji Episkopatu Polski, okazała się "kompletną fikcją" i "nic nie zrobiła".

Zdaniem Isakowicza-Zaleskiego ówczesny metropolita krakowski, a w przeszłości jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, kard. Stanisław Dziwisz "kompletnie zablokował lustrację, ale także przegląd akt". - Dziś to wybuchło - skwitował.

Ta przestrzeń badań historycznych jest otwarta dla innych. Na całym świecie pisze się książki i kręci filmy o Napoleonie, Churchillu, itp. To nie podlega żadnej kontrowersji. Nie ze wszystkimi tezami Gutowskiego się zgadzam, ale jednak trzeba go docenić, że dotarł do takich dokumentów i świadków, to których nie chciał dotrzeć Episkopat

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski