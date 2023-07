Pies rzucił się na 5-latka. Chłopiec ma poszarpaną twarz. "Nagle usłyszeli krzyk"

Do zdarzenia doszło w środę 5 lipca po godzinie 16 w podrzeszowskiej Jasionce. Do funkcjonariuszy z oddziału prewencji policji w Katowicach, którzy na terenie Podkarpacia pełnią służbę, podjechał samochodem mężczyzna. Roztrzęsionym głosem poprosił policjantów o pomoc. Jak najszybciej chciał dojechać do szpitala. W samochodzie przewoził swojego synka, który został pogryziony przez psa i wymagał pomocy lekarskiej.

Jasionka. Pies pogryzł 5-latka. Dziecko ma poszarpaną twarz

Jak relacjonowała oficer prasowa rzeszowskiej policji asp. sztab. Magdalena Żuk, funkcjonariusze choć nie znali trasy przejazdu do szpitala, od razu włączyli się w akcję i udzielili pomocy. – Włączyli sygnały uprzywilejowania i rozpoczęli eskortę volkswagena. Pilotaż przebiegł sprawnie i 5-letni chłopczyk został oddany w ręce lekarzy – dodała.

Jak później ustalili policjanci z komisariatu w Trzebownisku, do pogryzienia dziecka doszło na prywatnej posesji członka rodziny. Pies, który ugryzł chłopca, ma aktualne szczepienia. – Dorośli nagle usłyszeli krzyk. Samego pogryzienia nikt nie widział. Chłopiec miał poszarpaną twarz i wargę – dodała asp. sztab. Żuk.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP