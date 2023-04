Jerzy S. wraca przed sąd. Prokuratura chce wyższej kary dla znanego aktora

Jak ustalił reporter Radia ZET, prokuratura odwołała się od tego wyroku, a w apelacji domaga się kilkukrotnie wyższych kar dla aktora: 45 tys. złotych grzywny i 25 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Tę informację potwierdza rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie - sędzia Beata Górszczyk.

Jerzy S. wraca przed sąd. Prokuratura chce wyższej kary

- Prokuratura uzasadnia apelację tym, że kara wymierzona przez Sąd Rejonowy jest niewspółmierna do stopnia winy, niewspółmierna do stopnia społecznej szkodliwości czynu i nie spełnia celu kary w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej - mówi sędzia Beata Górszczyk. I dodaje: - Apelacja została przyjęta przez sąd, powiadomiono oskarżonego i obrońcę. Sprawa trafi do wydziału karnego odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie. Trudno w tej chwili przewidzieć termin rozprawy.

Przypomnijmy, że w połowie października ubiegłego roku samochód prowadzony przez Jerzego S. potrącił skuter w centrum Krakowa. Wezwani na miejsce policjanci stwierdzili, że aktor ma 0,7 promila alkoholu we krwi. Kierowca jednośladu nie odniósł poważniejszych obrażeń, co potwierdzili powołani przez prokuraturę biegli. Dlatego zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, a nie wypadek.

