Jerzy S. skazany. Sąd w Krakowie wymierzył mu karę

Jerzy S. pod koniec grudnia został oskarżony o prowadzenie samochodu po pijanemu. Pierwsza rozprawa odbyła się w środę i trwała niecałą godzinę. Obrona wnosiła o wyłączenie jawności rozprawy z uwagi na ważny interes oskarżonego, ale wycofała wniosek ponieważ S. nie stawił się w sądzie.

- Sąd odczytał jego wyjaśnienia, w których przyznał się do winy i wyraził skruchę - relacjonował przed wygłoszeniem wyroku reporter Radia ZET Przemysław Taranek. Obrońca Jerzego S. wnioskował o 12 tysięcy złotych grzywny, trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i wpłatę pięciu tysięcy złotych na Fundusz Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Sąd wymierzył oskarżonemu karę zbliżoną do zaproponowanej przez obrońcę - 12 tys. zł grzywny, nałożył na niego zakaz prowadzenia pojazdów na trzy lata i nakazał wpłacenie sześciu tys. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Jerzy S. skazany za jazdę po pijanemu. Jest wyrok

- Prokuratura chciała kary grzywny w wysokości 45 tys. złotych i 25 tys. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym - z uwagi na wysoki stopień szkodliwości społecznej czynu. A był najwyżej średni - ocenił sędzia Tomasz Rutkowski zwracając uwagę na okoliczności łagodzące. - W szczególności dotychczasowa niekaralność oraz niskie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego w przeszłości - mówił Rutkowski.

Prokurator Bartłomiej Legutko zgodził się z obroną, co do nieposzlakowanej opinii aktora, ale - uzasadniając wniosek o wyższą karę - podkreślił, że nawet osoby znane o nieposzlakowanej opinii muszą ponieść karę. Prokurator nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy odwoła się od wyroku.

W połowie października potrącił na al. Mickiewicza w Krakowie 44-letniego motocyklistę. Jechał dalej, bo - jak tłumaczył potem na miejscu policji - nie zauważył kolizji. Kiedy został zatrzymany, badanie wykazało, że ma 0,7 promila alkoholu w organizmie.

S. w wyjaśnieniach odczytanych przez sędziego Tomasza Rutkowskiego stwierdził m.in., że 17 października wypił trzy, cztery lampki wina do obiadu. Zapomniał, że miał umówiony tego dnia wywiad z dziennikarzem. Czując się dobrze i w przekonaniu, że alkoholu nie ma w organizmie, wyjechał bocznymi drogami - z powodu remontu ul. Królowej Jadwigi - na spotkanie z dziennikarzem.

Aktor tłumaczył, że najpierw odjechał z miejsca zdarzenia, ponieważ nie poczuł, aby spowodował kolizję i zranił motocyklistę, który - według aktora - krzyczał i nie wyglądał na poszkodowanego. Jak podkreślił, miał wrażenie, że krzyczący obcy mężczyzna może go zaatakować. Jerzy S. zaznaczył, że żałuje tamtego zdarzenia i nigdy wcześniej nie prowadził pod wpływem alkoholu. Zauważył też, że miał rozładowany aparat słuchowy w prawym uchu, co dodatkowo sprawiło, że nie widział, o co dokładnie chodziło na początku po zdarzeniu 17 października.

Z dziennikarzami w sądzie rozmawiał motocyklista potrącony przez aktora. - Mam paraliż w lewej dłoni, w ostatnich miesiącach funkcjonuję tylko dzięki antydepresantom - powiedział Onetowi pan Sławomir. W rozmowie z mediami twierdził też, że nagranie przekazane śledczym zostało zmanipulowane i nie ma na nim samego momentu kolizji. Twierdził też, że wycięta została ścieżka dźwiękowa, na której słychać moment uderzenia.

Śledztwo ws. kolizji spowodowanej przez S.

Prokuratura w listopadzie postawiła aktorowi zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. S. został przesłuchany w charakterze podejrzanego i złożył wyjaśnienia.

- Przede wszystkim przyznał się do tego, że prowadził pojazd, będąc pod wpływem alkoholu. Wynikało to z faktu, że był wcześniej umówiony z pewną osobą, która przypomniała mu o tym spotkaniu nagle, on zapomniał o tym spotkaniu, w związku z tym, czując się dobrze po kilku godzinach od spożycia alkoholu, wsiadł do samochodu i jechał na to spotkanie - przekazał wówczas podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Hnatko.

Prokurator wyjaśnił również, dlaczego S. nie postawiono zarzutu spowodowania wypadku. - Zasięgnęliśmy opinii biegłych lekarzy, którzy stwierdzili, że obrażenia, których doznał kierujący motocyklem, nie naruszyły czynności narządów ciała i nie doprowadziły do rozstroju zdrowia trwającego powyżej siedmiu dni. W takiej sytuacji nie można mówić o spowodowaniu wypadku drogowego - powiedział Hnatko, cytowany przez portal Gazeta.pl.

Gdy sprawa z kolizją wyszła na jaw, aktor opublikował przeprosiny. "Bardzo żałuję i przepraszam, że wczoraj podjąłem tę najgorszą w moim życiu decyzję o prowadzeniu samochodu. Deklaruję pełną współpracę z organami powołanymi do wyjaśnienia wczorajszego incydentu. Jednocześnie chciałem zapewnić, że wbrew doniesieniom medialnym, nie zbiegłem z miejsca zdarzenia, lecz zatrzymałem się na życzenie jego uczestnika (motocyklisty - red.) i razem oczekiwaliśmy na przyjazd policji" - napisał S w opublikowanym dzień później oświadczeniu. Za prowadzenie po pijanemu Jerzemu S. grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

