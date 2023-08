Nowe informacje po śmierci dwóch nastolatków w Jordanowie. Szokujące ustalenia

18- i 19-latek zostali znalezieni nieprzytomni w domu w Jordanowie w powiecie suskim. Dramatycznego odkrycia dokonała w czwartek 3 sierpnia po południu matka jednego z nastolatków. Jak informowała małopolska policja, w chwili dotarcia służb na miejsce młodszy z nastolatków już nie żył. Drugi, mimo podjętej akcji ratowniczej, zmarł w szpitalu.

– Leżeli oni w zamkniętym pokoju, bez oznak życia. [...] W wyniku oględzin miejsca zdarzenia ujawniono w pokoju, w których zostali znalezieni mężczyźni, liczne blistry po lekach, a według uzyskanych informacji wymienieni kupowali przez internet, a następnie zażywali leki psychoaktywne – powiedział w rozmowie z Onetem prok. Andrzej Kwaśniewski.

Jordanów. Nowe informacje po śmierci dwóch nastolatków

Policja przeszukała dom, w którym doszło do tragedii i zabezpieczyła sprzęt elektroniczny (telefony i laptop) należący do obu zmarłych. Ciała nastolatków trafiły do Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak ustalił Onet, sekcja zwłok odbędzie się jeszcze dziś (piątek 4 sierpnia). – Zostaną zlecone również badania toksykologiczne, co jest standardową procedurą w takim przypadku – dodał prok. Kwaśniewski. Ich wyniki poznamy najprawdopodobniej za kilka tygodni.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do śmierci nastolatków nie przyczyniły się osoby trzecie. – Oczywiście nigdy niczego nie można wykluczyć na pewno, ale raczej nie mamy też do czynienia z samobójstwem. W takich przypadkach zmarli najczęściej zostawiają bowiem np. list pożegnalny. W tym wypadku takiego nie znaleźliśmy – powiedziała Katarzyna Cisło, rzecznik prasowy komendy policji w Krakowie. – W tej sytuacji mamy do czynienia raczej z tragicznym wypadkiem, eksperymentem z dopalaczami – dodała.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych, potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz numery telefonów zaufania do organizacji oferujących pomoc w kryzysie psychicznym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na 112.

RadioZET.pl/Onet