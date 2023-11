Pierwsze ustalenia ws. 18-letniego nożownika. Znaleźli to w szkole i na boisku

Do ataku nożownika w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle koło Ostrołęki doszło 29 listopada w południe. Napastnikiem okazał się uczeń tej szkoły, 18-letni Albert G. Poszkodowani rówieśnicy doznali ran ciętych szyi i brzucha. Chłopak trafił do szpitala w Warszawie, a ranna dziewczyna do szpitala w Ostrołęce. Sprawca ataku został zatrzymany w odległości około 500 metrów od szkoły, w okolicach stadionu w Kadzidle. Z ustaleń PAP wynika, że usiłował popełnić samobójstwo. Aktualnie przebywa szpitalu z uwagi na lekkie obrażenia ciała. Pilnowany jest przez funkcjonariuszy policji i pozostaje do dyspozycji prokuratury.

– Wyszedł z klasy do łazienki. Wrócił w masce, z nożem i dźgnął dwie osoby na oślep. To nie było zaplanowane, atakował na oślep – relacjonowali w rozmowie z lokalnym portalem eostroleka.pl świadkowie zdarzenia.

Kadzidło. Pierwsze ustalenia prokuratury ws. ataku w szkole

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Elżbieta Edyta Łukasiewicz przekazała PAP, że razem z ostrołęckimi policjantami śledczy przesłuchali do tej pory ponad 20 uczniów, którzy brali udział w lekcji, kiedy doszło do ataku 18-letniego nożownika. – Przesłuchano także osobę prowadzącą lekcję oraz rodziców zatrzymanego chłopaka i jego kolegę – powiedziała. Przeszukano także mieszkanie podejrzanego.

– W toku podjętych na miejscu zdarzenia czynności przeprowadziliśmy oględziny miejsca ataku na młodzież, wewnątrz budynku szkoły i na zewnątrz - na boisku. Podczas oględzin zabezpieczyliśmy cztery noże. Prawdopodobnie jednego z nich użył sprawca – poinformowała prok. Łukasiewicz. Zaznaczyła, że na razie prokuratura nie będzie informować o wynikach przeprowadzonych czynności procesowych.

– Aktualnie uzyskujemy dokumentację lekarską wszystkich pokrzywdzonych, by przekazać ją biegłemu z zakresu medycyny. Konieczna na potrzeby postępowania jest opinia co do obrażeń, jakich doznali pokrzywdzeni – powiedziała rzeczniczka. – Czynności z podejrzanym prawdopodobnie będą przeprowadzone jutro rano – dodała.

W szkole w Kadzidle odwołano lekcje

W czwartek w szkole w Kadzidle nie odbywają się lekcje. Nauczyciele mają spotkanie z psychologami, którzy pozwolą im przepracować traumę po tym zdarzeniu, jak i przygotują ich na spotkanie z uczniami. Zajęcia w szkole odbędą się dopiero w piątek. – Uczniowie są już otoczeni opieką psychologów i swoich najbliższych, dlatego bardzo prosimy o uszanowanie prywatności wszystkich osób w szczególności rodziców ofiar i sprawcy – powiedział wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński.

– Wszyscy powinniśmy łączyć się myślami czy modlitwą z ofiarami i ich rodzicami. Jako społeczeństwo powinniśmy głośno sprzeciwiać się wszelkim formom agresji oraz przemocy – podkreślił. Zaznaczył, że szkoła to miejsce przyjaznego i bezpiecznego odkrywania wiedzy o świecie i każdy musi czuć się w niej bezpiecznie.

Źródło: Radio ZET/PAP