Do wypadku doszło w sobotę na jednokierunkowej ulicy prowadzącej do centrum Międzyzdrojów. Sprawca wjechał w spacerującą rodzinę. Zginęły trzy osoby - 60-letni mężczyzna, 30-letnia kobieta i 7-letnie dziecko. Ranna 12-latka została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.

Wypadek w Międzyzdrojach. Nowe fakty

Kierowca uciekł. Policja zorganizowała na niego obławę i po krótkim czasie udało się go zatrzymać. Nowe informacje w tej sprawie zdobył reporter Radia ZET Daniel Wrzos. - Od zachodniopomorskich policjantów usłyszałem, że mężczyzna był trzeźwy w momencie wypadku. Nie wiadomo, czy był pod wpływem narkotyków - przekazał Wrzos.

Wypadek przeżyła 12-letnia dziewczynka. Nastolatka dochodzi do siebie w szpitalu, według lekarzy jest w dobrym stanie. Ofiary i sprawca wypadku nie pochodzili z Międzyzdrojów.

Źródło: Radio ZET