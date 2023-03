Tragedia w rodzinie policjantów. "Moja kruszynko, odeszłaś po cichutku"

Córka pary policjantów z Kielc cierpiała na zespół SCID, czyli ciężki złożony niedobór odporności. "Dziewczynka przez ostatnie miesiące mieszkała w sterylnej sali w szpitalu w Krakowie-Prokocimiu. Jej rodzina pilnie poszukiwała dawcy szpiku, bo tylko ten bezcenny dar mógł uratować życie maleństwa" - napisał serwis Echodnia.eu.

"Moja kruszynko, odeszłaś po cichutku, usnęłaś w naszych ramionach. Z uśmiechem na twarzy walczyłaś dzielnie do samego końca. To nie był jeszcze ten czas, jeszcze tyle mieliśmy przeżyć, jeszcze tyle poznać świata" - napisali na Facebooku rodzice dziecka.

Kielce. Zmarła córka pary policjantów

Poinformowali, że w poniedziałek "Oleńka odeszła do nieba". "Pan powołał Cię do Siebie i od dziś mieszkasz z aniołkami w niebie i patrzysz na nas z góry. Zawsze będziemy Cię kochać, nauczyłaś mnie pokory, wiary i wytrwałości, nie mówię żegnaj, a do zobaczenia moja najdroższa. Dziękujemy Ci za każdy dzień, który był nam dany przeżyć razem" (pisownia oryginalna) - napisali w poście.

Pogrzeb 6-miesięcznej Oli zaplanowano o godz. 13 w parafii św. Jana Chrzciciela w Gnojnie. "Prosimy o modlitwę i uszanowanie, abyśmy mogli spokojnie odbyć żałobę. Dziękujemy za każde dobre słowo i wsparcie" - napisali rodzice dziecka.

RadioZET.pl/Echodnia.eu