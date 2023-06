Kłęby czarnego dymu i kilka godzin walki z żywiołem. Groźny pożar na Pomorzu

We wtorkowy wieczór w Gruczu (woj. pomorskie) doszło do poważnego pożaru magazynu o powierzchni 600 metrów kwadratowych. Strażacy walczyli z żywiołem do wczesnych godzin porannych. Teraz przyczyny pojawienia się ognia wyjaśnią policjanci.

Grucz. Poważny pożar magazynu

W oficjalnym komunikacie policji czytamy, że "dyżurny z kwidzyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie od pracownika firmy produkcyjnej o pożarze hali magazynowej w miejscowości Grucz. Skierowany na miejsce patrol natychmiast zabezpieczył teren i zapewnił bezpieczeństwo podczas wykonywanych czynności".

Funkcjonariusze dodali, że w wyniku pożaru zniszczona została konstrukcja budynku, dach oraz znajdujący się wewnątrz towar. W akcji gaśniczej uczestniczyło 10 zastępów strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

RadioZET.pl