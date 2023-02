Zarządzono pilną ewakuację. Saperzy wywieźli już bombę lotniczą spod Goleniowa

W Kliniksach Wielkich koło Goleniowa zarządzono w piątek pilną ewakuację na czas akcji saperów, którzy mieli usunąć niewybuch znaleziony w okolicach rampy kolejowej. Zamknięte zostały wszystkie drogi w Kliniksach oraz biegnąca w pobliżu droga ekspresowa S3.

“Mieszkańcy Klinisk muszą opuścić miejscowość do godziny 9.00. Obszar rażenia wynosi 1000 m od miejsca, w którym leży niewybuch” - poinformowała na Facebooku gmina Goleniów.

Kliniska Wielkie. Zarządzono ewakuację, S3 zamknięta

Funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej pukali od rana do wszystkich domów i mieszkań, które leżą w obszarze rażenia, by poinformować o ewakuacji. “Mieszkańcy, do których nie zapuka funkcjonariusz, mogą zostać w domu” - wyjaśniono na stronie gminy Goleniów. Zbiórkę zorganizowano przy szkole podstawowej.

Lokalne władze podstawiły autobusy dla mieszkańców i zaleciły zabranie ze sobą prowiantu. Osoby niepełnosprawne i leżące są transportowane specjalistycznymi busami lub karetkami.

Niewybuch został usunięty

Szacowano, że akcja saperów może potrwać do godz. 13, ale już przed 11 usunęli niewybuch z czasów II wojny światowej znaleziony w czwartek przy torach kolejowych. Ruch pociągów na linii Goleniów-Szczecin został przywrócony, nie ma też utrudnień na drodze S3.

- Bomba lotnicza z okresu II wojny światowej została już usunięta. Niewybuch jest przewożony na poligon wojskowy w Drawsku Pomorskim. Mieszkańcy mogą wracać do swojego miejsca zamieszkania - poinformowała PAP st. sierż. Natalia Gogosza z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

RadioZET.pl/PAP