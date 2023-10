"Mafijna ośmiornica", "jedna z największych afer III RP". Internauci komentują "Korzenie zła"

Film "Korzenie zła" braci Sekielskich można już obejrzeć w sieci. Po czterech godzinach od premiery dokument wyświetlono już prawie 100 tys. razy. "Ukradzione miliardy, korzyści dla najbardziej znanych ludzi związanych z PiS, mocne korupcyjne zarzuty pod adresem Jacka Sasina. Film Sekielskich to absolutnie obowiązkowa lektura" - napisał na Twitterze (X) dziennikarz Bertold Kittel.

"Korzenie zła" to film dokumentalny o głośnej aferze w SKOK-ach, czyli Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Tomasz i Marek Sekielscy chcieli pokazać sensacyjne nieprawidłowości w Kasach, zwracając jednocześnie uwagę na powiązania tej instytucji z politykami PiS oraz służbami specjalnymi.

"Korzenie zła". Film Sekielskich o aferze SKOK. Komentarze

- Wielu odradzało nam robienie tego filmu. Wielu nie wierzyło, że go zrobimy. Wielu wciąż twierdzi, że daliśmy się przekupić - mówili Sekielscy w 2022 roku. Dziennikarze długo pracowali nad tym dokumentem. Wszystko zaczęło się jeszcze w 2019 roku. Premiera oddalała się z rozmaitych powodów. Sekielscy tłumaczą to koniecznością drobiazgowej weryfikacji informacji i wywiadów.

Nowy film braci Sekielskich od samego początku wywoływał wiele emocji. Niedługo po premierze produkcji w mediach społecznościowych posypała się lawina komentarzy. "»Korzenie zła« film o aferze SKOK. To dopiero początek…" - zapowiedział Tomasz Sekielski.

Oglądaj

"Raport NIK z kontroli NCBiR i film braci Sekielskich o Skoku Wołomin mają wspólny mianownik. Są to służby specjalne w obu tych aferach" - napisał dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski.

"Jedna z największych afer III RP", "mafijna ośmiornica"

"W piątek trzynastego października premiera filmu braci Sekielskich na temat afery SKOK. Jednej z największych afer w historii III RP, w sprawie której - co warto przypomnieć - PiS nie chciał powołania komisji śledczej" - pisał dziennikarz Janusz Schwertner z Onetu.

"Jacek Sasin przyjął od SKOK Wołomin kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pieniądze miały iść na działalność PiS - mówi w filmie Sekielskiego #KorzenieZła Piotr Polaszczyk, były oficer WSI i członek władz SKOK Wołomin. Raz miał mu je wręczyć sam, osobiście. Sasin oskarżenia odrzuca" - czytamy w komentarzu Grzegorza Rzeczkowskiego, dziennikarza "Newsweek Polska".

"Korzenie zła - SKOKI. Typowa mafijna ośmiornica. Dziecko L.Kaczyńskiego i służb, z którego przez dekady żyła cała prawica i kościół. Kredyty na słupy, finansowanie polityków, wyprowadzanie kasy z podmiotów państwowych, szantaż, łapówki, próby zabójstwa, jak w gangsterskim filmie. Straszne kto rządzi tym krajem, prawda Panie Jacek Sasin?" - skomentowała na Twitterze Monika Mesuret.

"Co obejrzeć w weekend? Odpuście Netflixa i HBO Max. Na YT jest prawdziwy hit! I to za darmo. Tak pewnie mogłaby brzmieć klikalna zajawka. Ja myślę, że film Sekielskich nie będzie jednak potrzebować takich wytrychów. W ten weekend - must watch" - skomentował Piotr Mieśnik.

"W filmie braci Sekielskich padają twarde zarzuty wobec ministra Jacka Sasina, który miał brać latami koperty z gotówką od mafii SKOK Wołomin. (Oparte o zeznania składane w sądzie)" - napisał Marek Zieliński.

Tomasz i Marek Sekielscy zrealizowali wcześnie razem dwa głośne filmy dokumentalne o pedofilii w Kościele katolickim – "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego". Jak zapewniają, w przygotowaniu jest też film o roli Jana Pawła II w ukrywaniu kościelnej pedofilii.