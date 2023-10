Premier Izraela ujawnił drastyczne zdjęcia zabitych dzieci. "Hamas to Państwo Islamskie"

Izrael szykuje się do ofensywy lądowej w Strefie Gazy po sobotnim ataku Hamasu na południe kraju. Do tej pory potwierdzono śmierć ok. 1300 obywateli Izraela, a ok. 150 przetrzymywanych jest jako zakładnicy w Strefie Gazy. Państwo żydowskie podkreśla, że okrucieństwo bojowników palestyńskiej organizacji było niespotykane, również wobec dzieci.

W czwartek na Twitterze kancelaria premiera Izraela opublikowała zdjęcia, które mają być dowodem na sadystyczne zbrodnie Hamasu w kibucu Kfar Aza, położonego zaledwie kilkaset metrów od granicy ze Strefą Gazy. Najpierw izraelskie media, a potem wojskowi i urzędnicy mówili o wielu zabitych dzieciach, z których część była pozbawiona głowy.

Drastyczne zdjęcia dzieci, które zginęły z rąk Hamasu

Na bardzo drastycznych zdjęciach widać zwłoki dziecka ubranego w śpioszki, które ma poderżnięte gardło. Na pozostałych fotografiach można zauważyć zwęglone ciała dzieci, które odnaleziono i poddano sekcji zwłok.

Izraelski rząd nie potwierdził jeszcze, czy podczas sobotniego ataku bojownicy Hamasu ścinali głowy małym dzieciom - dowiedziała się w czwartek stacja CNN od anonimowego urzędnika izraelskiego, co zaprzecza wcześniejszym słowom kancelarii premiera Benjamina Netanjahu oraz doniesieniom izraelskiej prasy.

- Zdarzały się przypadki, kiedy bojownicy Hamasu dokonywali dekapitacji i innych okrucieństw w stylu ISIS. Nie możemy jednak potwierdzić, czy ofiarami byli mężczyźni, czy kobiety, żołnierze czy cywile, dorośli czy dzieci – powiedział urzędnik.

Podczas czwartkowego wystąpienia obok sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena Netanjahu podkreślił, że Hamas ścinał ludziom głowy, ale nie sprecyzował, czy były to dzieci. Jego biuro opublikowało później, jak określono, "przerażające zdjęcia niemowląt zamordowanych i spalonych przez potwory z Hamasu".

Rzeczniczka Netanjahu Tal Heinrich powiedziała w środę, że w Kfar Aza znaleziono niemowlęta i małe dzieci z "odciętymi głowami". - Sobotni atak Hamasu był jak najstraszniejszy dzień dla Żydów od czasu Holokaustu - powiedział w czwartek premier Izraela Benjamin Netanjahu. Zapowiedział też, że Izrael "wyeliminuje barbarzyńską" organizację terrorystyczną Hamas.

- To jest walka o nasz dom i musi się ona zakończyć zmiażdżeniem i wyeliminowaniem Hamasu, który jest Państwem Islamskim - grzmiał Benjamin Netanjahu. Zdaniem premiera naród żydowski stawił czoła mrocznym wyzwaniom "być może bardziej niż jakikolwiek inny naród, ale nigdy się nie poddaliśmy".