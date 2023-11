Tragiczna śmierć 32-letniego mężczyzny. Zginął podczas naprawy samochodu

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 18 w przedsiębiorstwie usługowym przy ul. Mielęckiego w Koźminku k. Kalisza. 32-letni mężczyzna podczas naprawy samochodu ciężarowego znajdował się pod pojazdem.

W pewnym momencie z samochodu odpadł element, który go przygniótł. Na miejsce zdarzenia przyjechały wszystkie służby ratunkowe.

Koźminek. Tragedia w warsztacie samochodowym. Nie żyje mężczyzna

- Mężczyzna był nieprzytomny, bez oznak życia, przed naszym przyjazdem wyciągnięto go spod ciężaru. Strażacy i zespół ratownictwa medycznego przystąpili do reanimacji, ale po kilkudziesięciu minutach stwierdzono zgon – powiedział oficer prasowy.

Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora.

Źródło: Radio ZET/PAP - Ewa Bąkowska