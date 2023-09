- W jednym z hosteli na gdańskich Kokoszkach doszło do awantury, podczas której sprawca znieważył słowami wulgarnymi 21-latkę z Mołdawii. Kiedy w jej obronie stanął 22-letni Mołdawianin, 28-latek z Gruzji wyciągnął nóż i go zaatakował, po czym uciekł - podała w wtorek oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska.

Wyjaśniła, że do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia udzielili rannemu 22-latkowi pierwszej pomocy przedmedycznej, zatamowali krwotok, a następnie przekazali go załodze karetki pogotowia, która przewiozła mężczyznę do szpitala.

Gdańsk. Gruzin zaatakował nożem Mołdawianina

Funkcjonariuszka dodała, że policyjni wywiadowcy ustalili rysopis sprawcy i zaczęli go szukać. - Podczas przeszukania terenu na ul. Kartuskiej w Gdańsku funkcjonariusze zauważyli mężczyznę przypominającego sprawcę ataku. 28-letni obywatel Gruzji został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu - relacjonowała.

Śledczy ustalili, że pokrzywdzony 22-latek doznał obrażeń ciała trwających powyżej 7 dni, a podczas zdarzania był narażony na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. - Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić sprawcy zarzuty za uszkodzenia ciała i znieważenie. Zarzucane mężczyźnie przestępstwa miały charakter chuligański, co będzie miało wpływ na podwyższenie kary zasądzonej wobec podejrzanego - podała policjantka.

Do sądu wpłynął wniosek o tymczasowe aresztowanie nożownika - poinformowała. Za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu grozi do 5 lat więzienia. Za przestępstwo znieważenia grozi kara grzywny albo kara ograniczenia wolności.

Piotr Mirowicz (PAP)