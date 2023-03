Dramat na przejeździe kolejowym. Samochód runął z nasypu i wpadł do rowu

Do wypadku doszło we wtorek przed południem w miejscowości Łączyn okolicach Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na linii LHS. Szczegóły przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową sierż. szt. Beata Soboń, oficer prasowa jędrzejowskiej policji.

Łączyn. Samochód runął z nasypu i wpadł do rowu

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem marki nissan 63-letnia kobieta, przejeżdżając przez tory, prawdopodobnie nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z pociągiem towarowym relacji Sędziszów-Wola Baranowska - powiedziała.

Samochód, którym kierowała, spadł z nasypu i wpadł do rowu. Kobieta o własnych siłach opuściła pojazd przed przybyciem na miejsce służb ratunkowych. Następnie została przetransportowana do szpitala na badania. Radio Kielce udostępniło w mediach społecznościowych link do artykułu wraz ze zdjęciem z miejsca wypadku. Widać na nim auto leżące w rowie.

Po przeprowadzeniu badań alkomatem okazało się, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci ustalają teraz przyczyny oraz szczegółowe okoliczności zdarzenia.

RadioZET.pl/PAP