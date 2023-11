Smutne doniesienia z płyną z województwa łódzkiego. W rolniczym silosie ze zbożem w piątek zginął 67-letni pracownik młyna. - Został zasypany - poinformował w piątek po południu rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Łaznów. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do silosu

- Do rolniczego silosu ze zbożem wpadł 67-letni mężczyzna. Po wydobyciu go na zewnątrz stwierdzono zgon. Zasypały go ziarna - przekazał Pawlak. Mężczyzna był reanimowany. Niestety, nie udało się go uratować.

Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim przekazała w rozmowie z portalem tvn24.pl, że służby otrzymały zgłoszenie przed godziną 13. Policjantka dodała, że do wypadku mieszkańca gminy Rokiciny doszło podczas wykonywania pracy.

Silos ma około 10 metrów wysokości. Były w nim trzy metry zboża. Nie wiadomo na razie, co doprowadziło do tragedii. W akcji ratowniczej wzięło udział siedem zastępów strażackich.

- Wezwani na miejsce strażacy wycięli w silosie otwory, dzięki czemu zeszło z niego zboże. Gdy tak się stało, wyciągnęli mężczyznę. Nie miał funkcji życiowych – zaznaczyła policjantka.

Źródło: Radio ZET/PAP - Hubert Bekrycht/tvn24.pl

