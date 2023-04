4-miesięczne dziecko znalezione martwe. Koszmar w mieszkaniu

Czteromiesięczne dziecko zostało znalezione martwe w nocy z wtorku na środę (4 na 5 kwietnia) w jednym z mieszkań przy ul. Inwalidów w Legnicy. Do niemowlaka wezwano pogotowie.

Legnica. 4-miesięczne dziecko znalezione martwe w mieszkaniu

- Do zgonu czteromiesięcznego dziecka doszło w jednym z mieszkań w Legnicy. Wszystkie czynności w tej sprawie prowadzone są przez prokuratora – przekazała PAP mł. asp. Anna Tersa z biura prasowego legnickiej policji. Ratownicy niedługo po przyjechaniu na interwencję stwierdzili zgon dziecka.

Rodzice niemowlaka – 28-letnia kobieta i 31-letni mężczyzna - decyzją prokuratora zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy. Gdy przyjechały służby, okazało się, że byli pijani. Prokurator skierował ciało dziecka na sekcję zwłok, aby wyjaśnić przyczynę zgonu niemowlęcia. Nie było to możliwe do wstępnego określenia przy oględzinach. W mieszkaniu była jeszcze trójka dzieci, o których losie zdecyduje sąd rodzinny.

