Obecnie na temat przyczyn czołowego zderzenia wozu strażackiego z autobusem, do którego doszło w poniedziałek 13 marca, nie wiadomo zbyt wiele. Jadwiga Czyż z łódzkiej policji powiedziała, że doszło do niego około godziny 9:30.

- Z ustaleń policji wynika, że autobus linii Z11 zatrzymał się na czerwonym świetle na ul. Przybyszewskiego w Łodzi. W tym samym momencie z budynku straży pożarnej wyjechał na sygnale wóz strażacki. Jego kierowca, w niewyjaśnionych okolicznościach, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autobus - informowała nas Czyż.

Wóz strażacki uderzył w autobus. Trzy osoby w szpitalu

Wiadomo, że w zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. To kierowca autobusu, jedna z jego pasażerek oraz strażak. Wszyscy troje trafili do szpitali. Obecnie nie wiadomo, w jakim są stanie. Jadwiga Czyż przekazała, że przechodzą badania lekarskie. - Po nich będziemy wiedzieć więcej - zapewniła. Wszystko wskazuje na to, że są to ogólne obrażenia ciała.

Około godziny 14 Jadwiga Czyż przekazała, że czynności na miejscu wciąż trwają. - Wóz strażacki został zabezpieczony do badań biegłego. To one wyjaśnią co dokładnie doprowadziło do tego wypadku - poinformowała. Podkreśliła, że zarówno kierowca autobusu, jak i wozu strażackiego w momencie zdarzenia byli trzeźwi.

Łódź. Zderzenie wozu strażackiego z autobusem. Jest nagranie

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym zarejestrowano moment wypadku. Widać na nim, jak jadący prawym pasem wóz strażacki nagle przejeżdża przez tory tramwajowe, po czym uderza czołowo w stojący na przeciwległym pasie autobus.

Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że w autobusie było 15 osób. Tej informacji nie potwierdziła jednak oficjalnie policja. Wiadomo też, że po wypadku zablokowany był jeden z pasów drogi. Na miejscu ruchem wahadłowym kierowały służby.

RadioZET.pl