"Jesteś czarny, więc jeździsz Boltem". Drastyczna relacja po pobiciu Krystiana

Jedna z restauracji działających w Lublinie udostępniła w mediach społecznościowych wstrząsający post z apelem do lokalnej policji. "Zamknęliśmy dziś wcześniej z powodu pobicia naszego kierowcy pod sklepem [...] Dodatkowo, pod tym sklepem codziennie jest spęd pijanych osób" - czytamy we wpisie.

Dotkliwie pobity został Krystian, Nigeryjczyk, który od lat mieszka w Polsce. Autorzy wpisu wyjaśniają, że mężczyzna robił zakupy w sklepie, a gdy wracał do samochodu zaczepiła go grupa sześciu mężczyzn. "Stwierdzili, że skoro jest czarny, to znaczy, że jeździ Boltem" - podają.

Lublin. Brutalne pobicie dostawcy. "Jesteś czarny, więc musisz jeździć Boltem"

Agresorzy wsiedli do samochodu Krystiana, a gdy ten próbował im wytłumaczyć, że pracuje w pizzerii i nie jest pracownikiem Bolta, wysiedli, opluli go i dotkliwie pobili. We wpisie możemy przeczytać, że był kopany, a napastnicy skakali mu po głowie. "Jak wiadomo gwardia porządku sklepu i pustych butelek jest zawsze silna w grupie. Sam na sam potrafią jedynie opróżnić szybką setkę" - stwierdzają współpracownicy Krystiana.

Pizzera zaapelowała też do władz i policji. "Zrobicie porządek w tym miejscu, czy dopiero jak stanie się tragedia, to ruszycie do działania? Mandaty na placu Kaczyńskiego poczekają, naprawdę: - czytamy.

Jeden z napastników jest w rękach policji

We wtorek na stronie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie pojawiła się informacja o zatrzymaniu jednego z mężczyzn, który dopuścił się pobicia Krystiana. "39-latek, który pobił dostawcę pizzy usłyszy dziś zarzuty i zostanie doprowadzony do prokuratury" - informują policjanci.

Nadkom. Kamil Gołębiowski poinformował także, że 39-latek jest osobą wielokrotnie notowaną. - Za pobicie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Z kolei za używanie przemocy wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej grozi do 5 lat więzienia - dodał.

RadioZET.pl