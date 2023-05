Bił po twarzy, dusił, szarpał i groził śmiercią. Horror kobiety trwał miesiącami

29-letni mieszkaniec Sopotu, który jest podejrzany o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad partnerką został zatrzymany w środę. – Pracujący nad sprawą funkcjonariusze wstępnie ustalili, że sprawca w ciągu ostatnich kilku miesięcy wszczynał awantury, bił kobietę po twarzy, dusił ją, szarpał i wyzywał, a ponadto kilka dni temu groził jej pozbawieniem życia i dusił powodując powstanie obrażeń – poinformowała podkom. Lucyna Rekowska z sopockiej policji.

Sopot. 29-latek znęcał się nad partnerką

Mężczyzna w czwartek 18 maja został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Sopocie, gdzie na podstawie zebranych dowodów usłyszał zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad partnerką, kierowania wobec niej gróźb pozbawienia życia i spowodowania u niej obrażeń ciała. – Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego z obowiązkowym stawiennictwem dwa razy w tygodniu w jednostce Policji, zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej kobiety oraz nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania – przekazała podkom. Lucyna Rekowska.

Za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Kierowanie gróźb karalnych i spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu to przestępstwa zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Sopocka policja przypomina, że każda osoba, która doznaje przemocy lub jest jej świadkiem może bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić fakt pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Problem przemocy należy jak najszybciej zgłosić dzielnicowemu lub pod numerem 112 – dodała podkom. Rekowska.

RadioZET.pl/PAP