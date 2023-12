Proboszcz umawiał się z 14-latką na seks. "Sprawa jest gruba"

Proboszcz z parafii pod Malborkiem wpadł na gorącym uczynku. Zawiadomiona przez Krzysztofa Dymkowskiego, znanego jako "łowca pedofilów", policja potwierdziła, że w środę zatrzymano księdza.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o ujęciu mężczyzny podejrzewanego o popełnienie przestępstw pedofilskich. Zatrzymany to 50-letni duchowny - przekazała PAP asp. sztab. Sylwia Kowalewska, oficer prasowa malborskiej policji.

Malbork. Proboszcz umawiał się z 14-latką na seks

Policjantka wyjaśniła, że w Malborku doszło do zatrzymania obywatelskiego proboszcza. Policja zabezpieczyła nośniki danych oraz przesłuchała świadków. Zatrzymanemu zostały postawione dwa zarzuty: usiłowanie nawiązania kontaktów z osobą poniżej 15. roku życia w celach seksualnych (grozi za to do 2 lat więzienia), a także usiłowanie prezentowania treści pornograficznych (do 3 lat więzienia).

Kowalewska wyjaśniła, że proboszcz usłyszał zarzut "usiłowania", ponieważ kontaktował się w sieci z osobą dorosłą, która podawała się za 14-latkę. - Decyzją sądu został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego - przekazała policjantka.

Obywatelskiego zatrzymania 50-letniego księdza dokonał współtwórca programu telewizyjnego "Łowca pedofilów". Ukazuje on kulisy działalności Krzysztofa Dymkowskiego, począwszy od nawiązania kontaktu z pedofilem, do jego zatrzymania.

Dymkowski omówił szerzej sprawę w mediach społecznościowych. "Do czasu wyroku jest to tylko osoba podejrzana o pedofilię. Ale sprawa jest gruba. Może być tutaj więcej osób pokrzywdzonych, to znaczy dzieci. Myśmy zgromadzili dowody, że proboszcz jednej z parafii w okolicach Malborka był świadom, że pisał do dzieci w wieku 14 lat" – napisał łowca pedofilów. Zaznaczył, że "policjanci dostali zapis z telefonu, gdzie nagrywał interwencję", a proboszcz "przyznał się do tego, co robił".

Kuria reaguje na zatrzymanie proboszcza podejrzanego o pedofilię

Do sprawy odniosła się diecezja elbląska. Z oświadczenia rzecznika prasowego kurii ks. Piotra Towarka wynika, że pierwsze informacje o zatrzymaniu ks. Arkadiusza B. pojawiły się wieczorem 6 grudnia. "Sprawa wiąże się z oskarżeniem go o poważne przestępstwo (lub przestępstwa) wobec małoletnich. Dlatego też Biskup Elbląski zawiesił proboszcza w pełnieniu jego obowiązków, zarówno duszpasterskich, jak i administracyjnych" – przekazał rzecznik kurii.

"Stanowisko diecezji wobec przestępstw pedofilii jest jednoznaczne: pedofilia, czy też pedofilia w sieci, są bardzo poważnym złem i krzywdą, wyrządzaną małoletnim. Tym bardziej, jeśli przestępstwa dopuszcza się ksiądz, który – z natury swojej misji – jest nauczycielem i wychowawcą. Czyny pedofilii są nie do zaakceptowania i przyjęcia. Dlatego też potępiamy je z całą stanowczością" - podkreślił rzecznik w oświadczeniu. W dalszej części zapewnił, że organy ścigania i sprawiedliwości zweryfikują sygnały i informacje oraz ustalą stopień i charakter winy oskarżonego.

Źródło: Radio ZET/PAP/Diecezja.elblag.pl/Facebook