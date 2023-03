Skandal na lekcji. Uczniowie pokazywali to na żywo na TikToku

Skandal w szkole podstawowej w Lisewie Malborskim ujawniły lokalne media – portal "Gazety Malborskiej Powiśla" - Malbork1.pl oraz "Dziennik Bałtycki". Do redakcji pierwszej z nich anonimowy czytelnik podesłał nagranie, na którym widać, jak młodzież na lekcji w oburzający sposób odnosi się do nauczycielki.

Szokująca zniewaga nauczycielki wyszła poza mury szkoły – uczniowie wszystko nagrywali i udostępnili na portalu TikTok. Dowodem są screeny z filmiku, na których widać, jak uczniowie rozmawiają między sobą. Wzajemnie nakręcają się w atakach na nauczycielkę. Robią to w bezczelny, chamski sposób, z poczuciem całkowitej bezkarności. Do szkalowania na lekcji miało dojść 6 marca.

Lisewo Malborskie. Skandal w szkole. Uczniowie wszystko nagrali

Placówka potwierdziła "Dziennikowi Bałtyckiemu", że do zdarzenia doszło w szkole w Lisewie Malborskim. Dyrektor szkoły poprosił o czas na wyciągnięcie konsekwencji.

- To nie jest klasa, która nie sprawia problemów, ale do tej pory nie były one tak rażące. Wcześniej na bieżąco działaliśmy na poziomie szkoły lub - kiedy była taka potrzeba - prosiliśmy o pomoc specjalistów. A to był pierwszy taki rażący przypadek, który wszyscy mogli zobaczyć na filmiku - powiedział "Dziennikowi Bałtyckiemu" Patryk Dobrzyński, dyrektor SP w Lisewie Malborskim.

Wójt gminy Lichnowy, na której terenie znajduje się szkoła, powiedział, że afera w szkole nie jest odpowiedzialnością dyrektora, który prowadzi placówkę dopiero pół roku. - Nie wiem, co się stało tej młodzieży. To przez te „jutuby” i siedzenie w telefonach […] Będę dyrektora bronił. Jest młody, ma plany, a poza tym jest dopiero pół roku, od początku roku szkolnego, to jak on mógł przez tak krótki czas wychować tych uczniów - tłumaczył "DB" Jan Michalski, wójt gminy Lichnowy.

W sprawie została zawiadomiona policja. - Policjanci przyjęli od nauczycielki zawiadomienie o znieważeniu funkcjonariusza publicznego, bo taki status ma nauczyciel, zabezpieczyli film i przesłuchali świadków. Ustalili, że sprawa dotyczy czterech uczniów - dwójki w wieku 14 lat i dwójki 15-letnich - mówiła gazecie Sylwia Kowalewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Mundurowi przygotowali materiały, które będą stanowiły dowód w sądowej sprawie.

"Wniosek, który miał w środę trafić do sądu rodzinnego, prócz znieważenia funkcjonariusza publicznego zawierał też wątek używania wulgaryzmów, a także możliwych przejawów demoralizacji" - czytamy.

Zakaz korzystania z telefonów w szkole? Zapowiadał to Czarnek

W sprawie szokuje nie tylko bezczelny, wulgarny język młodzieży, ale i fakt, że uczniowie obnoszą się swoimi „popisami” w sieci, z przekonaniem o swojej bezkarności. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiadał w Radiu ZET pod koniec lutego, że wprowadzenie w szkołach zakazu używania telefonów i własnego sprzętu jest możliwe jeszcze przed wyborami, które odbędą się jesienią 2023 roku. - Dzisiaj to jest możliwe, dlatego że każda szkoła może u siebie zakazać używania komórek i sprzętu prywatnego - tłumaczył szef MEiN.

Czarnek dodał jednak, że "warto wprowadzić przepisy, które będą regulowały tę kwestię w sposób jednoznaczny w skali kraju". - Bo dziś nowoczesność z jednej strony jest wielką szansą na rozwój, a z drugiej strony pewnym zagrożeniem, które widzimy - przekonywał. Sam osobiście jest przeciwnikiem używania telefonów komórkowych na lekcjach i w czasie przerw w szkołach, zwłaszcza w podstawówkach.

RadioZET.pl/Malbork1.pl/Dziennikbaltycki.pl