Zakaz używania telefonów w szkołach. Czarnek zapowiada "klarowne stanowisko"

Uczniowie powinni mieć zakaz korzystania z telefonów w szkołach? - To jest postulat Rady Dzieci i Młodzieży w stosunku do dzieci szkół podstawowych. Zastanawiamy się nad tym ograniczeniem - odpowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu ZET.

- Dlaczego tak długo? - dopytał prowadzący Bogdan Rymanowski.

- Dlatego że Rada Dzieci i Młodzieży przedstawiła nam te rekomendacje dwa tygodnie temu, po kilkumiesięcznych konsultacjach w całym województwie. To ja ich poprosiłem o takie konsultacje i one wyszły nieźle. Większość rówieśników swoich przedstawicieli w Radzie Dzieci i Młodzieży stwierdziła, że musi być ograniczenie - odpowiedział Czarnek.

Czarnek: zakaz używania telefonów w szkołach? Myślimy o tym

Minister edukacji i nauki stwierdził, że jego resort zamierza wypracować "program takiego ograniczenia". - Dzisiaj to jest możliwe, dlatego że każda szkoła może u siebie zakazać używania komórek i sprzętu prywatnego - tłumaczył szef MEiN.

Czarnek dodał jednak, że “warto wprowadzić przepisy, które będą regulowały tę kwestię w sposób jednoznaczny w skali kraju”. - Bo dziś nowoczesność z jednej strony jest wielką szansą na rozwój, a z drugiej strony pewnym zagrożeniem, które widzimy - przekonywał.

Minister powiedział, że jest przeciwnikiem używania telefonów komórkowych na lekcjach i w czasie przerw w szkołach, zwłaszcza w szkołach podstawowych. Opisał również, jak sobie wyobraża zakaz: Wchodzimy do szkoły i zostawiamy telefon w szatni lub odpowiedniej szafce. Zabieramy go wychodząc lub jeśli jest pilna konieczność skontaktowania się z rodzicami (…) Rodzice mają prawo do kontaktu z dziećmi, mają swoje programy w tych smartfonach np. obserwują drogę do szkoły, tu musi być wypracowane klarowne, dobre stanowisko - podkreślił Czarnek.

Według ministra zakaz używania komórek na lekcjach i podczas przerw może zostać wprowadzony jeszcze przed wyborami. - Utrata młodych wyborców? Jeśli to będzie klarowne i rozsądne to tylko zyskamy. Robimy to na wniosek samych dzieci i młodzieży - zaznaczył.

