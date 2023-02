Mariola zmarła po cesarskim cięciu. Nowe doniesienia po tragedii

41-letnia Mariola G. trafiła do szpitala 22 grudnia ubiegłego roku. Zmarła w Wigilię, po przeprowadzeniu operacji cesarskiego cięcia. Dziecko kobiety przeżyło, po śmierci matki znajduje się pod opieką babci.

Kobieta osierociła trójkę dzieci. Okoliczności jej śmierci wciąż wyjaśnia Prokuratura Regionalna w Krakowie. Śledztwo prowadzone jest w sprawie narażenia 41-letniej kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez personel medyczny szpitala.

Kielce. Śmierć po cesarskim cięciu. Są wyniki sekcji zwłok

Choć na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, śledczy otrzymali wyniki sekcji zwłok kobiety oraz dodatkowych badań histopatologicznych.

- Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa prokuratura nie będzie ujawniać też zawartych w opinii biegłych. Aktualnie trwają przesłuchania personelu Szpitala Kieleckiego i wnioski z tej opinii są istotne z punktu widzenia prowadzonych czynności – powiedziała PAP prokurator Katarzyna Duda, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Śledztwo prowadzone jest "w sprawie", nie przeciwko konkretnej osobie. Szpital nie komentuje zdarzenia. W przesłanym już wcześniej do mediów oświadczeniu przedstawiciele lecznicy podkreślili gotowość do współpracy ze wszystkimi służbami. "W celu zapewnienia dziecku należytej ochrony i opieki, poinformowaliśmy o tym przykrym zdarzeniu Sąd Rodzinny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Szpital jest gotów do współpracy z wszystkimi służbami w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz zapewnienia dziecku należytej opieki. Jednocześnie przekazujemy wyrazy współczucia rodzinie zmarłej" – informowała lecznica.

Bliscy uruchomili zbiórkę na odnowienie i adaptację domu dla osieroconych dzieci. Internauci nie zawiedli - do dziś zebrano ponad 70 tys. zł na wsparcie pogrążonej w żałobie rodziny.

