"Dzieci przyszłością Polski". Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie

Manifestacja wyruszyła z Placu Zamkowego w kierunku kościoła p.w. Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście. Uczestnicy idą w tym roku pod hasłem "Dzieci przyszłością Polski". W marszu uczestniczy m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera i wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Gośćmi specjalnymi są liderzy ruchu pro-life - Pamela Delgado z Kolumbii i Tomislav Cunovic z Niemiec.

Marsz dla Życia i Rodziny. Manifestacja w Warszawie

- Dzisiejsze wydarzenie jest nie tylko okazją do promocji rodziny, ale także pokazania aktualności pewnego wzorca kulturowego - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Centrum Życia i Rodziny oraz organizator marszu Paweł Ozdoba. Przekonywał, że "coraz mniej młodych ludzi decyduje się na założenie rodziny oraz posiadanie potomstwa, co wpływa na wskaźniki demograficzne", a co jak ocenił, "sprawi, że nie będzie w Polsce zastępowalności pokoleniowej".

Jak zaznaczył, "my chcemy dziś dać świadectwo, że posiadanie dzieci to nie tylko trud związany z wychowaniem, kosztami i ograniczeniami rozwoju osobistego i zawodowego, ale także dar dla małżonków i całego społeczeństwa". Marsz zwieńczy msza św. o godz. 13 w bazylice p.w. Świętego Krzyża, której będzie przewodniczył ks. prof. Robert Skrzypczak.

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2006 r. w Warszawie. Od tego czasu organizacji marszu podjęło się ponad 150 miast i miejscowości w kraju, a z każdym rokiem ta liczba się powiększa. W ubiegłym roku w pochodzie w Warszawie wzięło udział ok. 10 tys. osób. W wydarzeniu uczestniczyły również osoby starsze i samotne, członkowie ruchów, stowarzyszeń, duchowni i osoby publiczne. Podobne wydarzenie odbywa się w niedzielę m.in. w Gdańsku.

RadioZET.pl/PAP