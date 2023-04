Groźna kraksa "osobówek". Są ranni, ucierpiały dzieci

Dramatyczny wypadek na krajowej „72” w Poddębicach wydarzył się 1 kwietnia po południu. Na miejscu interweniowały trzy zespoły ratownictwa medycznego i cztery zastępy straży pożarnej.

Poddębice. Dramatyczny wypadek. Cztery osoby ranne, w tym dzieci

- Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło o godz. 16.30 przy ul. Łódzkiej, która jest częścią drogi krajowej nr 72. W wypadku ranne zostały cztery osoby, w tym dwoje dzieci - relacjonował rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak. DK72 była w sobotę po południu całkowicie zablokowana.

Fakt.pl podał, że do wypadku doszło w samym centrum miasta, gdzie nie można rozwinąć dużej prędkości. Mimo to, co widać po zdjęciach w lokalnych mediach, siła uderzenia była na tyle duża, że oba auta uległy zniszczeniu na przedzie. - Policjanci z Poddębic w dochodzeniu będą wyjaśniać okoliczności tego wypadku - powiedziała portalowi Sylwia Kaźmierczak, oficer prasowa KPP w Poddębicach.

RadioZET.pl/PAP - Agnieszka Grzelak-Michałowska/Fakt.pl