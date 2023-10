Mejza zaśmieca miasto nielegalnymi plakatami. Jest reakcja. "To musi zniknąć"

Poseł Łukasz Mejza startuje w wyborach parlamentarnych 2023 do Sejmu z 11. pozycji na kartach Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim. Przedsiębiorca, który pochodzi z Zielonej Góry "zasłynął" ze skandali, które w ostatnich latach ujrzały światło dzienne. Wirtualna Polska w 2021 roku ustaliła, że firma Mejzy obiecywała leczenie osób chorych na raka, alzheimera i inne ciężkie choroby. Terapia oferowana przez firmę miała leczyć, jednak nie było na to potwierdzenia medycznego.

Głośny skandal po latach trochę ucichł i teraz poseł Mejza walczy o miejsce w Sejmie. Na finiszu kampania wyborcza posła Prawa i Sprawiedliwości przybrała na sile. "Dziś w nocy w Zielonej Górze bez żadnej zgody, nielegalnie, bez poszanowania przepisów prawa zostały rozwieszone reklamy wyborcze jednego kandydata" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

"To ten od »leczenia dzieci« - Łukasz Mejza, lepiej by zrobił gdyby pieniądze przeznaczył na leczenie dzieci, a nie na banery" - dodał Kubicki. Włodarz miasta poprosił mieszkańców o przesyłanie informacji, gdzie pojawiły się plakaty.

Plakaty wyborcze Łukasza Mejzy w Zielonej Górze. Kubicki: "to musi zniknąć"

"Nie ma zgody na zaśmiecanie miasta. Zero tolerancji dla takich działań. To musi zniknąć!" - napisał zbulwersowany prezydent Zielonej Góry. Po wpisie Janusza Kubickiego do działań ruszyli pracownicy zakładu gospodarki komunalnej.

W ciągu kilku godzin z przydrożnych barierek oraz słupów oświetleniowych zebrano kilkadziesiąt plakatów wyborczy Łukasza Mejzy. "Posprzątamy wszystko! Zero tolerancji" - dodał Kubicki.