Tragiczna śmierć 16-letniego syna posłanki PO. Jest decyzja prokuratury

Nie żyje niespełna 16-letni Mikołaj, syn posłanki Magdaleny Filiks (Koalicja Obywatelska). Parlamentarzystka poinformowała w piątek 3 marca w sieci, że jej syn zmarł 17 lutego, a pogrzeb odbędzie się 7 marca. Poprosiła o uszanowanie prywatności rodziny.

W sprawie śmierci pojawiły się tragiczne doniesienia – o synu posłanki PO zrobiło się głośno, gdy pracownik prorządowych mediów lokalnych ze Szczecina ujawnił pośrednio, że chłopiec był ofiarą pedofila. Informował o tym nasz dziennikarz Radosław Gruca.

Mikołaj Filiks nie żyje. 16-letni syn posłanki PO był ofiarą pedofilii

"Od tygodnia nie mogę spać, bo myślę o tragedii syna Magdaleny Filiks. Niech odpoczywa w pokoju. A Tomasz Duklanowski, który ujawnił, że syna posłanki skrzywdził pedofil, niech zniknie na zawsze z życia publicznego" - napisał na Twitterze dziennikarz RadioZET.pl Radosław Gruca, przytaczając fragment podcastu "Podejrzani Politycy".

Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie potwierdziła reporterowi Radia ZET Mariuszowi Gierszewskiemu, że zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo. Chodzi o czyn z art. 151 Kodeksu karnego, czyli „doprowadzenie do samobójstwa”. Przewiduje on, że kto "namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie" podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

