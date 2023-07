“Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980-2015" autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego został w środę dopuszczony do użytku szkolnego decyzją ministra ds. oświaty i wychowania - przekazała rzeczniczka prasowa MEiN Adrianna Całus-Polak. Dodała, że decyzję podjęto na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. hab. Mirosława Szumiły, dr. Wiesława Charczuka i mgr. Klemensa Stróżyńskiego.

Książka Roszkowskiego jest w wykazie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników, który prowadzi minister edukacji i nauki pod numerem ewidencyjnym 1145/2/2023. Wydawcą podręcznika jest wydawnictwo Biały Kruk sp. z o.o.

Podręcznik do HiT dopuszczony do użytku szkolnego przez Czarnka

Rzeczniczka MEiN poinformowała także, że do użytku szkolnego dopuszczono też drugi podręcznik do historii i teraźniejszości dla klas II szkół ponadpodstawowych: "Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 2", którego autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski i Witold Pelczar.

Podręcznik ten widnieje w wykazie pod numerem ewidencyjnym 1155/2/2023. Dopuszczony został do użytku szkolnego również 19 lipca 2023 r. Stało się to na podstawie opinii rzeczoznawców: prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka, dr. hab. Mirosława Szumiły i dr. hab. Danuty Krzyżyk. Wydawcą podręcznika są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA.



Aby przygotowana przez autora i wydawnictwo książka stała się podręcznikiem, musi ją do użytku szkolnego dopuścić Ministerstwo Edukacji i Nauki. Procedura jest wieloetapowa. Tak zwany prototyp podręcznika jest wysyłany do MEiN, które wyznacza trzech recenzentów: dwóch wydających opinie merytoryczne i jednego – opinię językową. Mogą one być pozytywne, pozytywne warunkowo i negatywne. Pozytywnie zakończona procedura kończy się otrzymaniem numeru dopuszczenia.

Zgodnie z polskim prawem nauczyciel decyduje o tym, jaki podręcznik wybiera do nauczania danego przedmiotu i czy w ogóle chce używać podręcznika w trakcie przekazywania uczniom wiedzy. Szkoły niechętnie sięgały w ubiegłym roku szkolnym po podręcznik do HiT Roszkowskiego dla klasy pierwszej. We wrześniu 2022 roku inicjatywa Wolna Szkoła podała, że na 2336 sprawdzonych szkół, w 2089 nie wybrano jego książki, a tylko 53 szkoły zdecydowały się wybrać ten podręcznik.



Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny, który jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzony został w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym, obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.



Przedmiot historia i teraźniejszość jest wprowadzany w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie od 1 września 2022 r. W roku szkolnym 2022/2023 HiT nauczany był w klasach I. W roku szkolnym 2023/2024 nauczany będzie w klasie I i II.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka/oprac. AK