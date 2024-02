Ministerstwo Zdrowia wzięło się za edukację seksualną. Zapowiada zmiany w szkołach

W środę (31 stycznia) odbyła się konferencja prasowa. Obecna minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła na niej tematy, którymi priorytetowo chce zająć się jej resort. Nie zabrakło wzmianki o edukacji seksualnej w polskich szkołach. Leszczyna zapowiedziała utworzenie zajęć edukacji zdrowotnej, które obejmą swoim zasięgiem między innymi edukację seksualną.

Edukacja seksualna w polskich szkołach. Jak obecnie wygląda sytuacja?

Obecnie w polskich szkołach podstawowa edukacja seksualna powinna odbywać się na zdjęciach wychowania do życia w rodzinie (WdŻ). To jednak przedmiot nieobowiązkowy. Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dziecko brało w nim udział, mogą zwolnić je z zajęć, przedkładając stosowną deklarację. Na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie przeznacza się w szkolnym planie nauczania rocznie dla każdej klasy 14 godzin. 5 z nich odbywa się z podziałem na grupy dla dziewcząt i dla chłopców.

Na lekcjach WdŻ przedstawiane są uczniom podstawowe zagadnienia związane z seksualnością, cielesnością. Podstawa programowa przedmiotu jest jednak nacechowana światopoglądowo – co często podkreślają edukatorzy seksualni podczas analiz. W dodatku do użytku nauczycieli dopuszczony jest obecnie tylko jeden podręcznik – oceniany przez ekspertów wyjątkowo nisko. Wszystko to sprawia, że poziom edukacji seksualnej w Polsce budzi kontrowersje. Partie wchodzące w skład Koalicji 15 października w swoich programach wyborczych obiecywały, że zajmą się tym problemem.

Edukacja seksualna: Minister Zdrowia zapowiada zmiany

Edukacja seksualna w szkołach rzeczywiście się pojawi – tak wynika z zapowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Przewodnicząca resortu na środowej konferencji prasowej zaznaczyła bowiem, że jest to problem, który rząd ma na uwadze. Podkreśliła, że edukacja seksualna trafi do szkół w ramach szerszego zagadnienia, a więc edukacji zdrowotnej. – Jeśli nie chcemy w Polsce niechcianych ciąż, potrzebna jest edukacja w szkołach – wytłumaczyła.

– Profilaktyka zdrowotna w szkołach jest konieczna nie tylko dlatego, żeby uczniowie poznawali samych siebie, a więc swoją psychikę, ciało, organizm, ale żeby również umieli zarządzać swoim czasem, zdrowo się odżywiać, mieli świadomość siebie samych, która jest potrzebna m.in. na poziomie zdrowia seksualnego i zdrowia prokreacyjnego – dodała Izabela Leszczyna.

Ministerstwo Zdrowia we wpisie na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) poinformowało, że w sprawie edukacji zdrowotnej w szkołach będzie współpracowało z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na którego czele stoi obecnie Barbara Nowacka.

Źródło: Radio ZET/Infor