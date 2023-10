Morawiecki ma ważne zadanie. "Będzie to ekstremalnie trudne"

W poniedziałek 30 października gościem Radia ZET i Bogdana Rymanowskiego był wiceminister finansów Artur Soboń. Polityk Prawa i Sprawiedliwości został zapytany o swój pseudonim: "magik od rachunków", na co odpowiedział, że: "nie słyszałem nigdy czegoś takiego. Nie wiem, czy nie (mówią - przyp. red.) złośliwie".

Prowadzący zapytał, czy Artur Soboń jest w stanie przeprowadzić równanie, z którego wynika, że 194 to więcej niż 248. - Nie jestem w stanie - odpowiedział wiceminister. Rymanowski dodał: "czyli uważa pan, że premier Morawiecki wbrew deklaracjom nie ma szans na zbudowanie większości?".

- Tego nie powiedziałem, 194 to jest ewidentnie mniej niż 248, przy czym tutaj się sumuje, a tam się nie sumuje. Trzeba uczciwie powiedzieć, że tam zsumowano wyniki trzech list wyborczych. Zobaczymy, jak będzie - odpowiedział Soboń.

Morawiecki uzbiera większość w Sejmie? "Będzie to ekstremalnie trudne"

Prowadzący program Gość Radia ZET poprosił o ocenę szans Mateusza Morawieckiego na uzbieranie większości w Sejmie. - Będzie to ekstremalnie trudne. Ze względu na sytuację rozstrzygnięcia 15 października. Mamy arytmetykę, jaką mamy, nie będzie to łatwe, ale nie jest to niemożliwe - odpowiedział Artur Soboń.

Wiceminister nie wie, czy jakikolwiek poseł opozycji zaryzykuje przejście do PiS-u, jego zdaniem "będzie trudno". Według Sobonia w zakresie stworzenia sejmowej większości jeszcze "nic nie jest przesądzone".

- To nie jest kwestia prawdopodobieństwa, tylko za chwilę będzie: "sprawdzam" i to będzie zweryfikowane - odpowiedział wiceminister na pytanie dotyczące szans premiera na stworzenie większości.