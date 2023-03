Kazali mu klęczeć i bili po twarzy. Uczniowie napadli na rówieśnika

Niespełna dwa tygodnie po tragicznych doniesieniach z Zamościa, gdzie 16-letni Eryk został pobity na śmierć przez innych, również nastoletnich oprawców, na światło dzienne wyszła kolejna sprawa, w której to kilkunastoletni oprawcy gnębili swojego rówieśnika. Tym razem pokaz bezsensownej agresji dali uczniowie dwóch szkół ponadpodstawowych z Bełchatowa (woj. łódzkie).

Pierwsze informacje na temat agresywnego zachowania uczniów pojawiły się w poniedziałek na facebookowym profilu "Prawdziwy Bełchatów". "W internecie krąży bulwersujący film. Kilkoro nastolatków upokorzyło i pobiło swojego rówieśnika. Chłopcu kazali klęczeć, przepraszać, a jeden z oprawców uderzył go w twarz, inny strzepnął na niego popiół z papierosa Całe zdarzenie nagrywała nastoletnia dziewczyna. Wszyscy agresorzy są uczniami bełchatowskich szkół ponadpodstawowych, część z nich uczy się w klasach o profilu... policyjnym." - czytamy.

Bełchatów. Napadli na rówieśnika. "Namawiają go składania fałszywych zeznań"

W środę na wspomnianym profilu pojawił się kolejny wpis w tej sprawie. Poinformowano, że jeden z agresorów miał nakłaniać swoją ofiarę do składania fałszywych zeznań. - Powiemy ci, co mówić, nie podpisuj zeznań na policji - miał usłyszeć od jednego z oprawców.

Informacje dotyczące samej napaści na 16-latka potwierdza bełchatowska policja, która prowadzi w tej sprawie śledztwo. - 27 lutego do KPP w Bełchatowie zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Wynikało z niego, że grupa młodych osób naruszyła nietykalność cielesną jej syna - powiedziała oficer prasowa nadkom. Iwona Kaszewska.

Napaść na nastolatka w Bełchatowie. Kuratorium dowiedziało się od dziennikarzy

Kaszewska przekazała też, że sprawą zajęli się funkcjonariusze z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii. - Wdrożono intensywne czynności, aby ustalić szczegóły tego zdarzenia. Sprawcy zostali wytypowani, a obecnie trwają przesłuchania osób związanych z tą sprawą. Dotyczy ona jednak nieletnich, co wymaga bardzo ostrożnych działań - mówiła Kaszewska.

Lokalny portal ebe24.net podał, że na doniesienia o agresywnych nastolatkach zareagowało Kuratorium Oświaty, które o wydarzeniach miało się dowiedzieć z mediów. - Po informacji, którą uzyskaliśmy nie od szkoły, nie od organu prowadzącego, tylko dziennikarzy, niezwłocznie do obu bełchatowski szkół udała się kontrola. Po zapoznaniu się z tą sytuacją wydano zalecenie, by obydwie panie dyrektor wystąpiły z wnioskiem do sądu o wgląd w sytuację rodzinną - powiedziała mediom rzeczniczka prasowa Kuratorium Oświaty w Łodzi Anna Skopińskia.

RadioZET.pl/ebe24.net