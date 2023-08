Wielki ruch wojsk w całej Polsce. Wydano specjalny komunikat

Oficer prasowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Magdalena Busz przekazała PAP, że od 4 do 6 sierpnia na drogach niemal całej Polski będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Związane jest to z przygotowaniami do defilady wojskowej, która zaplanowana jest na stołecznej Wisłostradzie w połowie sierpnia.

- Ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się po drogach niemal wszystkich województw. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych - wyjaśniła ppłk Magdalena Busz. - Natomiast w poniedziałek 7 sierpnia w godzinach 8-12 nad Polską będzie można zaobserwować także wzmożony ruch statków powietrznych, które będą przemieszczać się na zgrupowania do parady lotniczej. Piloci będą także realizować loty treningowe od 8 do 13 sierpnia - podkreśliła podpułkownik.

Ruch wojsk w całej Polsce. Ostrzeżenie dla kierowców

Zaznaczyła przy tym, że pojazdy wojskowe najczęściej poruszać się będą w nocy, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. - Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z policją - podała. Dodała przy tym, że przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

- Zwracamy się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Prosimy również, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych - zaapelowała oficer prasowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Przejazd wojsk przez Polskę zaplanowano w okresie rosnącego napięcia z powodu prowokacji ze strony Rosji i Białorusi. We wtorek na krótko w polską przestrzeń powietrzną wleciały dwa śmigłowce białoruskiej armii. Z kolei rząd Mateusza Morawieckiego ostrzega przed sabotażem z udziałem najemników Grupy Wagnera, którzy coraz liczniej przebywają na Białorusi.

Podpułkownik przypomniała, że po trzech latach wraca największa defilada wojskowa. - 15 sierpnia o godz. 14 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie. Zaprezentujemy 210 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście ponad 2000 żołnierzy. Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach - podała.

RadioZET.pl/DG RSZ/PAP - Bartłomiej Figaj