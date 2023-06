Nowe litery na rejestracjach. W Warszawie "A", Gdańsk się śmieje

Kierowcy po raz kolejny muszą się przygotować na zmiany. Tym razem chodzi o tablice rejestracyjne. Znane obecnie oznaczenia, które funkcjonują od 2000 roku, zostaną zastąpione przez nowe. Pierwsze takie "blachy" zostały już wydane kierowcom niektórych samochodów.

Nowe litery na rejestracjach. Pierwsi kierowcy już je dostali

Jako pierwsi nowe tablice na swoich samochodach zamontują kierowcy z Warszawy. Jaka będzie różnica? Znaną dotychczas literę "W", która przeznaczona jest dla woj. mazowieckiego, zastąpi litera "A". Na ten moment tablice z nowymi oznaczeniami otrzymali kierowcy rejestrujący samochody z USA i Japonii, charakteryzujące się mniejszymi tablicami rejestracyjnymi.

W rozmowie z TVN Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego wyjaśnił, że "zmiana dotyczy tych województw i powiatów, gdzie jest największa liczba rejestracji pojazdów". - Nowe wyróżniki pojawiają się w pierwszych siedmiu województwach - powiedział.

Nowe rejestracje. Gdańsk rozbawił internautów

Wiadomo, że pierwsze tablice sygnowane literą "A" zostały już wydane na Mokotowie. Jak już wspomnieliśmy, zmiany dotyczą nie tylko woj. mazowieckiego. Zostaną wprowadzone w innych województwach, w których rejestrowanych jest najwięcej pojazdów, a co za tym idzie, kombinacje z obecnymi wyróżnikami najszybciej się wyczerpią. Wiadomo, że będą to:

woj. mazowieckie - "A" zamiast "W",

woj. małopolskie - "J" zamiast "K",

woj. podkarpackie - "Y" zamiast "R",

woj. dolnośląskie - "V" zamiast "D",

woj. pomorskie - "X"zamiast "G",

woj. wielkopolskie "M" zamiast "P",

woj. śląskie- "I" zamiast "S".

Uwagę internautów, zwłaszcza tych młodszych, natychmiast zwrócił wyróżnik, który według nowych zasad będzie przypisany do Gdańska - rejestracje tamtejszych kierowców będą się bowiem rozpoczynać od "XD" - czyli zwrot wykorzystywany jako wyraz czegoś, co rozbawiło odbiorcę. Inne przykłady to:

"MO" w Poznaniu,

"IK" w Katowicach,

"JR" w Krakowie,

"VW" we Wrocławiu.

