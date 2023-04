Tajemnicza śmierć biznesmena w areszcie. "Domagał się karetki"

Sławomir C. trafił do zakładu karnego w grudniu 2022 roku. Mężczyźnie zarzucono pobicie dłużnika. Biznesmen z Wieliczki miał go uderzyć pięścią w głowę, skopać po całym ciele, a po pobiciu ukraść poszkodowanemu samochód warty 10 tys. złotych i odjechać.

Po dwóch dniach od napaści Sławomir C. został aresztowany w swoim domu przez policję. Sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla podejrzanego, który na początku marca został wydłużony o kolejne trzy miesiące.

Sławomir C. zmarł w areszcie w Nowym Wiśniczu

“Gazeta Krakowska” podała, że 44-letni mężczyzna chorował na dyskopatię, zwyrodnienie stawów i kręgosłupa. W areszcie jego stan jeszcze się pogorszył po upadku w czasie spaceru w połowie lutego. Jak czytamy, w ostatnich dniach Sławomir C. nie był w stanie wyjść z celi na widzenie z bliskimi. Przed śmiercią porozmawiał jeszcze z adwokatem dzięki pomocy współwięźnia, który przyniósł go z celi.

Sprawa miała tragiczny finał. 18 marca służbę więzienną powiadomiono, że znajdujący się w celi 44-latek nie daje oznak życia. Wezwano karetkę pogotowia. Trwająca kilkadziesiąt minut akcja ratunkowa niestety nie przyniosła skutku. Mężczyzna zmarł.

- Jego pogarszający się stan zdrowia był widoczny dla mnie jako adwokata, nie lekarza, gołym okiem. Jeżeli w czwartek on idzie o własnych siłach, podpierając się o ścianę, a w piątek przynosi go współwięzień spod celi, to jednoznacznie wskazuje, że jego stan zdrowia jest bardzo zły i wymaga pilnej interwencji karetki, której przecież się domagał. Gdyby przyjechała karetka, może człowiek by żył, a to “może” znaczy życie ludzkie - powiedział w rozmowie “Gazetą Krakowską” adwokat 44-latka Paweł Śliz.

Rzeczniczka Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie Anna Margelist-Czajczyk wyjaśniła w rozmowie z gazetą, że osadzeni zgłaszający dolegliwości medyczne są przyjmowani przez lekarza. - W przypadku konieczności wprowadzenia leczenia w pozawięziennej placówce zdrowia osadzonym zlecane są konsultacje lekarskie realizowane przez specjalistów z danej dziedziny, którzy decydują o postępowaniu z pacjentem - dodała Margelist-Czajczyk. Rzeczniczka nie odpowiedziała jednak na pytania “Gazety Krakowskiej” o to, czy ktokolwiek w areszcie poniósł konsekwencje w związku ze śmiercią osadzonego.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Bochni. Jak dotąd nikomu nie postawiono zarzutów. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok.

RadioZET.pl/"Gazeta Krakowska"