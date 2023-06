"Obcy się budzi". Barszcz Sosnowskiego znów atakuje. Służby wydały ostrzeżenia

Pojawiły się pierwsze ostrzeżenia przed Barszczem Sosnowskiego. Straż miejska z Murowanej Gośliny apeluje do mieszkańców o ostrożność. "Obcy się budzi. Jak co roku późną wiosną i latem pojawia się ta bardzo ekspansywna i niebezpieczna roślina".

Ostrzeżenia przed Barszczem Sosnowskiego

"W związku z tym, że mamy już pierwsze zgłoszenia o pojawieniu się rośliny, jak i o bliskich spotkaniach z nią oraz oparzeniach, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi podczas spacerów wśród łąk i pól" - czytamy.

Funkcjonariusze zaznaczają, że Barszcz Sosnowskiego "jest bardzo niebezpieczny również na odległość". "Jeśli zauważą państwo owego obcego, prosimy o zgłaszanie do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej i zachowanie daleko idącej ostrożności" - napisali strażnicy miejscy.

Barszcz Sosnowskiego. Jak wygląda ta roślina?

Barszcz Sosnowskiego to wyjątkowo groźna roślina z rodziny selerowatych, która może osiągać nawet cztery metry wysokości. Cechy charakterystyczne to zielona górna część, roślina jest też pokryta fioletowymi plamkami na dole. Posiada szerokie liście z zaostrzonymi końcówkami oraz białe kwiaty. Natrafiając na taką roślinę, pod żadnych pozorem nie należy jej dotykać, może doprowadzić do poważnych poparzeń.

Warto zaznaczyć, że oparzenia spowodowane Barszczem Sosnowskiego pojawiają się dopiero po kontakcie ze słońcem. Jeśli już dojdzie do poparzenia i pojawią się pęcherze, należy udać się do lekarza, nie można ich samodzielnie przebijać - może to pozostawić ślady do końca życia.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/epoznan.pl