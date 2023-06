Alarm w pogodzie. Ostrzeżenia dla 10 województw. Nadciąga wyż Heinrich

W czwartek pogoda będzie zróżnicowana – powiedział Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz IMGW. Według meteorologów Boże Ciało na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie, natomiast na południowym wschodzie kraju i miejscami na wschodzie pojawi się więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu. Burze z gradem możliwe w obszarze od Górnego Śląska po Podkarpacie. – Na południe wkroczył już wyż Heinrich i sprowadził do Polski nieco bardziej wilgotne powietrze, a co za tym idzie również chłód – wyjaśnił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Pogoda w Boże Ciało. Nad Polską upały i burze z gradem

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano w pięciu województwach na południu oraz na południowym-wschodzie kraju:

śląskim , w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim i żywieckim;

, w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim i żywieckim; małopolskim , w całym regionie poza powiatami olkuskim i miechowskim;

, w całym regionie poza powiatami olkuskim i miechowskim; podkarpackim ;

; świętokrzyskim , w powiatach: kazimierskim, buskim, staszowskim i sandomierskim;

, w powiatach: kazimierskim, buskim, staszowskim i sandomierskim; lubelskim, w powiatach: janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim i hrubieszowskim.

W wyżej wymienionych regionach obowiązuje także "1. stopień zagrożenia przed intensywnymi opadami deszczu mogącymi powodować lokalne zalania i podtopienia" – podali Polscy Łowcy Burz. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy.– To dużo, bo stanowi to jedną trzecią średnich miesięcznych opadów w tym regionie. Jeżeli taki deszcz spadnie na miasto, to mogą być problemy – ostrzegł rzecznik IMGW i zapowiedział, że "hydrolodzy będą wydawać ostrzeżenia, szczególnie dla mniejszych cieków wodnych przed krótkotrwałymi wezbraniami". – Jeżeli ktoś będzie odpoczywał na południu nad rzekami, to niech uważa i nie rozbija namiotu blisko brzegu – dodał.

Ponadto Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia przed upałem. Żółte alerty obowiązują w pięciu województwach:

zachodniopomorskim , w południowej połowie regionu;

, w południowej połowie regionu; pomorskim , w powiatach: tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim i człuchowskim;

, w powiatach: tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim i człuchowskim; kujawsko-pomorskim , w zachodniej części regionu;

, w zachodniej części regionu; wielkopolskim , w całym województwie poza powiatami: konińskim, Konin, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, tureckim i kolskim;

, w całym województwie poza powiatami: konińskim, Konin, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, tureckim i kolskim; lubuskim.

– Mieszkańcy województw północnych i środkowych nie muszą zabierać parasoli idąc na procesje Bożego Ciała, chyba że chcą się osłonić przed słońcem. Tam będzie słonecznie i ciepło, a temperatura wzrośnie do 28 stopni. Nie zdziwię się, gdy słupki na termometrach zatrzymają się przy 29 stopniach – podkreślił Grzegorz Walijewski. Wysokie temperatury będą w Lubuskiem, Wielkopolsce, woj. kujawsko-pomorskim, na północnym Mazowszu, a także w woj. warmińsko-mazurskim. W pozostałej części kraju będzie nieco chłodniej – przeważnie od 20 do 23 stopni Celsjusza. Takich temperatur należy się spodziewać od województwa śląskiego, poprzez świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie.

Prognoza pogody na piątek, sobotę i niedzielę

Pogoda w pozostałe dni długiego weekendu będzie podobna, ale strefa burz będzie się przesuwała. W piątek więcej chmur pojawi się na Opolszczyźnie, w woj. świętokrzyskim, mazowieckim i podlaskim. – Na Podlasiu może zagrzmieć, ale nie będzie już tak groźnie – powiedział Walijewski. Termometry pokażą od 16-19 stopni (nad morzem) do 28-29 stopni w woj. lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i zachodniej Wielkopolsce.

– W sobotę zrobi się ciut chłodniej, bo przeważnie temperatura wyniesie od 22 do 27 stopni. Na południu burze z intensywnymi opadami, na północy słonecznie – zapowiedział rzecznik IMGW. W niedzielę jeszcze trochę chłodniej, szczególnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu – od 20 do 21 stopni. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 23 do 26 stopni.

