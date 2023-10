Ograniczenie lotów w rejonie Trójmiasta. Nieoficjalnie: dotyczy poszukiwań Grzegorza Borysa

Grzegorz Borys poszukiwany jest listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna wciąż pozostaje nieuchwytny dla służb. Trwa kolejny dzień obławy za 44-latkiem, który najprawdopodobniej ukrywa się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W ostatnich dniach policja wpadła na nowy trop Grzegorza Borysa, w jednej z ziemianek znaleziono m.in. telefon i kosmetyki.

Zakaz lotów w rejonie Trójmiasta. Nieoficjalnie: dot. poszukiwań Grzegorza Borysa

W czwartek 26 października w rejonie Trójmiasta wyznaczono strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych. Nowa strefa z zakazem lotów obejmuje tereny na południe od Gdyni, Sopotu i części Gdańska. W głównej mierze jest to obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ale też fragment Lasów Oliwskich.

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że wprowadzenie strefy ma związek z poszukiwaniami Grzegorza Borysa. Podczas aktywności strefy EP.R199 obowiązuje całkowity zakaz lotów dronami bez wcześniejszej zgody od zarządzającej strefą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Zakaz obowiązuje od ziemi do wysokości 762 metrów i nie dotyczy lotów o statusie:

HEAD - lot z najważniejszą osobą w państwie

STATE - lot w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub straży granicznej

FFR - loty związane z akcją gaśniczą

HOSP - loty służb medycznych

GARDA - loty służb porządku publicznego

ALFA SCRAMBLE - loty z zadaniami bojowymi

Strefa zakazu lotów jest aktywna przez tydzień od czwartku 26 października do czwartku 2 listopada. Zakaz może zostać przedłużony.

Zabójstwo 6-latka w Gdyni

Przypomnijmy, że w piątek 20 października w godzinach porannych w Gdyni doszło do zabójstwa 6-latka. Dziecko z rozległą raną ciętą gardła znalazła jego mama, która wróciła do mieszkania. Na pomoc było już za późno. Wezwane na miejsce służby błyskawicznie rozpoczęły czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego okrucieństwa. Szybko udało się ustalić i wytypować podejrzanego, którym okazał się 44-letni Grzegorz Borys, ojciec chłopca.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Grzegorz Borys, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem telefonu 47 74 21 222 lub na numer alarmowy 112.

