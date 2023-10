Nowe informacje ws. Grzegorza Borysa. "Jesteśmy tego pewni"

Trwa siódmy dzień obławy za podejrzanym o zabójstwo 6-letniego syna Grzegorzem Borysem. Mężczyzna poszukiwany jest listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania. W akcję zaangażowane są liczne jednostki policji, straży granicznej, straży pożarnej i żandarmerii wojskowej. - Poszukiwany Grzegorz Borys nadal ukrywa się w lesie - mówi nieoficjalnie PAP funkcjonariusz biorący udział w akcji. - Jest w lesie. Jesteśmy tego pewni - dodaje inny funkcjonariusz.

W operację poszukiwania Grzegorza Borysa zaangażował się także Krzysztof Rutkowski. Właściciel biura detektywistycznego zaoferował ponadto, że wypłaci nagrodę w wysokości 50 tys. zł. "za wskazanie żywego lub martwego" Borysa. Ruch ten spotkał się jednak ze sporą krytyką.

Służby skupiają się w swoich poszukiwaniach na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, przez którego środek biegnie Obwodnica Trójmiasta. Teren jest pagórkowaty i pokryty gęstym liściastym i częściowo mieszanym lasem. Przez park wiedzie kilka szlaków turystycznych pieszych i rowerowych.

Jest tam również wiele naturalnych kryjówek, które poszukiwany mógł wykorzystywać. Z czasów II wojny światowej pozostały tam okopy, transzeje, stanowiska artyleryjskie oraz miejsca okopania się jednostek pancernych. Takie transzeje ciągną się m.in. wzdłuż rzeki Kaczej. Większość pozostałości wojennych to umocnienia niemieckie z 1945 r.

Nowe informacje ws. Grzegorza Borysa

- Odnajdujemy miejsca, w których poszukiwany się ukrywał - mówią nieoficjalnie policjanci. W środę 25 października policja zaapelowała, by nadal nie wchodzić na teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza w rejonie Chwarzna, Wiczlina, Witomina, Karwin i Małego Kacka.

- Nasze działania mają na celu zatrzymanie poszukiwanego mężczyzny. Działania przypadkowych osób powodują, że zamiast skupić się na poszukiwaniach Grzegorza Borysa, musimy zabezpieczać wejścia do lasu przed nieuprawnionymi - powiedziała kom. Karina Kamińska, rzeczniczka pomorskiej policji.

Zabójstwo 6-latka w Gdyni

W piątek 20 października w godzinach porannych w Gdyni doszło do zabójstwa 6-latka. Dziecko z rozległą raną ciętą gardła znalazła jego mama, która wróciła do mieszkania. Na pomoc było już za późno. Wezwane na miejsce służby błyskawicznie rozpoczęły czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego okrucieństwa. Szybko udało się ustalić i wytypować podejrzanego, którym okazał się 44-letni Grzegorz Borys, ojciec chłopca.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Grzegorz Borys, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem telefonu 47 74 21 222 lub na numer alarmowy 112.

