Onet: nauczyciel oskarżany przez licealistów o molestowanie. "Dotykał gdzieś po nodze"

Z relacji młodzieży wnika, że od lat nauczyciel wychowania fizycznego w V LO w stolicy Podlasia przekraczał granice kontaktu osobistego, a nawet molestował uczennice. - Moja sytuacja wydarzyła się w 2018 r. Miałyśmy z tym panem zastępstwo. Stanął naprzeciwko mnie, położył dziennik na moich kolanach, po czym przeszedł do sprawdzania obecności jak gdyby nigdy nic. Równocześnie dotykając mnie gdzieś po nodze, kolanie, subtelnie i delikatnie, aby nikt nie zauważył. Nie byłam w stanie się ruszyć, nic powiedzieć, zaprotestować. Sparaliżowało mnie - mówiła absolwentka szkoły w rozmowie z Onetem.

Inna obecna uczennica opowiadała: - Moje koleżanki z klasy doświadczyły niekomfortowych komentarzy czy niechcianego dotyku z jego strony. To oburzające, że w tak wspaniałej szkole uchowała się osoba postępująca w tak nieetyczny i obrzydliwy sposób.

Białystok. Onet: nauczyciel miał molestować uczennice w LO

Rozmówczynie Onetu podkreślały, że dla uzyskania wyższych stopni z WF-u "trzeba było pisać z nauczycielem", a mężczyzna "przychodził do przebieralni, wchodził nawet, jak się przebierały licealistki". Najgorsze, ich zdaniem, była znieczulica wśród reszty kadry pedagogicznej i władz liceum.

- Jedna dziewczyna, która to (niekomfortowe zachowania nauczyciela - red.) zgłosiła, została ukarana za prawdę. Musiała go przepraszać na forum nauczycieli i dyrektora za rozpowszechnianie plotek. Nikt z kadry jej nie uwierzył, musiała usunąć wszystkie screeny i dowody, które posiadała - mówiła Onetowi absolwentka V LO w Białymstoku.

Brak stanowczej reakcji dyrekcji to jeden z powodów, dla których 150 uczennic i uczniów podpisało się pod wspólnym apelem do władz liceum. "Od wielu lat jeden z nauczycieli naszej placówki jest otoczony niechlubną opinią predatora seksualnego. Niejednokrotnie kierował w stronę uczennic napastliwe komentarze, czy prowokował niechciany kontakt fizyczny" - napisali. W apelu dodano, że w związku z nagabywaniem jednej z uczennic "drastycznie wzrósł w nas niepokój oraz strach" przed chodzeniem do szkoły.

Co więcej, na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty z hasłami "stop przemocy seksualnej", "reaguj na przemoc seksualną", "nie znaczy nie", a przed gabinetem dyrektora kartka z napisem po angielsku "Females are strong as a hell (kobiety są silne jak diabli)".

- Uznałyśmy, że musimy zareagować tu i teraz, bo nie pozwolimy, by choć jedna kobieta była traktowana w ten sposób. Istotne jest dla nas, by kolejne roczniki miały zapewnione komfortowe warunki do nauki - podkreślała jedna z licealistek.

- Wszystkie materiały, które otrzymałem, przekazałem kuratorium - zaznacza dyrektor V LO Antoni Ćwikliński, cytowany przez Onet. Nie chciał odnieść się do innych szczegółów sprawy. Z portalem nie rozmawiał za to nauczyciel WF-u, oskarżany przez uczennice o molestowanie. Tylko dla "Kuriera Podlaskiego" tak mówił o zarzutach: - To są bzdury. Do tej pory byłem wręcz ulubieńcem uczniów. Jak organizowałem wycieczkę, to miałem wielu chętnych, w tym dziewcząt.

Własne postępowanie prowadzi Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Po jego zakończeniu sprawa może trafić do komisji dyscyplinarnej, która może zdecydować o ukaraniu nauczyciela lub umorzeniu sprawy. "Działania rzecznika dyscyplinarnego mogą potrwać do trzech miesięcy lub dłużej. Do czasu wyjaśnienia, kuratorium nie chce komentować zarzutów wobec wuefisty" - podsumował Onet.

