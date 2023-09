Oto co przed wyborami Polacy mówią o aborcji. Rysuje się wyraźny podział

Co Polacy sądzą o wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji? Czy są za prawem do przerywania ciąży do 12. tygodnia jej trwania? Na te pytania odpowiadali ankietowani w badaniu przeprowadzonym dla Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Okazuje się, że większość badanych negatywnie odnosi się do panujących w Polsce przepisów zakazujących aborcji.